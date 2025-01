Distúrbios do metabolismo de aminoácidos de cadeia ramificada

Crianças com a doença da urina do xarope de bordo não conseguem metabolizar os aminoácidos leucina, isoleucina e valina. Os subprodutos desses aminoácidos se acumulam e causam alterações neurológicas, incluindo convulsões e deficiência intelectual. Esses subprodutos também fazem com que os líquidos corporais, como a urina, o suor e a cera de ouvido, tenham cheiro de xarope de bordo. A doença é mais comum entre famílias menonitas.

Há muitas formas da doença da urina do xarope de bordo. Na sua forma mais grave, o bebê apresenta vômitos e letargia e depois desenvolve anomalias neurológicas, incluindo convulsões e coma, durante os primeiros dias de vida e pode morrer no prazo de alguns dias a algumas semanas se não receber tratamento. Nas formas mais leves, inicialmente a criança tem um aspecto normal, mas diante de situações de estresse, como uma infecção, cirurgia ou outros estresses físicos, ela pode apresentar vômito, cambalear ao andar, confusão mental e coma.

Para diagnosticar a doença da urina do xarope de bordo, o médico procura por níveis elevados de aminoácidos no sangue. O diagnóstico é confirmado pelo exame genético.

O médico trata bebês com a forma grave da doença por meio de uma limitação rigorosa na dieta e, às vezes, pela remoção de substâncias do sangue com um cateter inserido no abdômen através da parede abdominal (um procedimento denominado diálise peritoneal) ou usando um aparelho externo que remove e purifica o sangue do corpo (um procedimento denominado hemodiálise). O médico também administra hidratação e nutrição por via intravenosa.

Algumas crianças com formas leves da doença se beneficiam de suplementação da vitamina B1 (tiamina). Depois que a doença estiver controlada, a criança precisa sempre seguir uma dieta artificial especial pobre em leucina, isoleucina e valina.

Os cuidadores devem contar com um plano de emergência para saber como lidar com uma crise súbita, uma vez que ela pode resultar em um acúmulo de substâncias tóxicas no sangue e níveis baixos de glicose no sangue (um quadro clínico denominado crise metabólica). As crises súbitas costumam ser desencadeadas por infecções comuns.

Um transplante de fígado cura essa doença.