Distúrbios da oxidação de ácidos graxos

Esse distúrbio é um dos distúrbios hereditários do metabolismo mais frequentes, especialmente em pessoas com ascendência do norte da Europa.

Os sintomas da deficiência de MCAD geralmente surgem depois dos dois a três meses de idade. A criança terá mais propensão de desenvolver os sintomas caso fique sem comer por algum período (o que esgota outras fontes de energia) ou tenha um aumento da necessidade de calorias devido a exercícios ou doença. Ocorre uma queda significativa no nível de açúcar (glicose) no sangue (hipoglicemia), o que causa confusão ou coma. A criança fica fraca e pode ter vômitos ou convulsões. Ao longo do tempo, as crianças apresentam atraso do desenvolvimento mental e físico, aumento do tamanho do fígado, fraqueza no músculo cardíaco e batimentos cardíacos irregulares. Pode ocorrer morte súbita.

Todos os estados nos Estados Unidos exigem que todos os recém‑nascidos sejam testados para deficiência de MCAD com um exame de sangue. É possível que também sejam realizados exames de urina e de outros tecidos. Exames de DNA podem ser feitos para confirmar o diagnóstico.

O tratamento imediato de uma crise de deficiência de MCAD é feito com dextrose administrada na veia. Para o tratamento em longo prazo, a criança precisa comer com frequência, nunca pular refeições e consumir uma dieta rica em carboidratos e pobre em gorduras. Suplementos do aminoácido carnitina podem ajudar. É possível que seja necessário administrar amido de milho à noite para evitar que o nível de glicose no sangue fique excessivamente baixo.

Normalmente, o resultado em longo prazo é bom.