Considerações gerais sobre distúrbios metabólicos hereditários

Exames preventivos pré-natais

Exames preventivos no recém-nascido

Antes do nascimento, alguns distúrbios hereditários do metabolismo (por exemplo, fenilcetonúria e lipidoses) podem ser diagnosticados no feto mediante amniocentese ou amostragem de vilosidades coriônicas, que são exames preventivos pré-natais. Em geral, um distúrbio metabólico hereditário é diagnosticado mediante exame de sangue ou exame de amostra de tecido para se determinar se uma enzima específica está deficiente ou faltando. Às vezes, também se fazem testes genéticos.

Depois do nascimento, muitos desses distúrbios são detectados mediante exames preventivos de rotina no recém-nascido. Para ver uma lista completa dos exames de triagem de rotina realizados nos recém‑nascidos nos Estados Unidos, consulte Quadros clínicos triados por estado. No entanto, recém-nascidos não são triados para muitos dos distúrbios metabólicos hereditários menos comuns, e os médicos realizam exames para esses distúrbios apenas quando suspeitam de um problema.

O médico pode suspeitar da presença de um distúrbio hereditário do metabolismo durante um exame físico. Os sintomas também podem revelar algumas pistas. Por exemplo, uma criança que tem urina com odor adocicado pode ter a doença da urina do xarope de bordo, ou uma criança que tem cheiro de pés suados pode ter acidemia isovalérica. A presença de problemas oculares, aumento do fígado ou do baço, problemas cardíacos (por exemplo, cardiomiopatia) ou fraqueza muscular pode indicar a presença de outros distúrbios metabólicos hereditários.