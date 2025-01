Este tipo de puberdade precoce é muito menos comum. Na puberdade precoce periférica, a liberação do estrogênio ou da testosterona (e de hormônios semelhantes à testosterona chamados de andrógenos) não é estimulada pelas gonadotrofinas a partir da hipófise. Ao contrário, concentrações elevadas de andrógenos ou de estrogênio são produzidas por um tumor ou outra anomalia na glândula adrenal ou em um testículo ou ovário imaturos. Esses hormônios não causam propriamente o amadurecimento dos testículos ou dos ovários, mas desencadeiam o desenvolvimento das características sexuais secundárias.

Considerando que tanto meninos quanto meninas com puberdade precoce periférica podem produzir estrógeno ou andrógeno, as mudanças físicas da puberdade dependem do hormônio produzido e não tanto do sexo da criança. Assim, os tumores e anomalias que produzem o estrogênio resultam no crescimento de tecido mamário em meninos e meninas, enquanto aqueles que produzem andrógenos resultam no crescimento de pelos púbicos e nas axilas, odor corporal adulto e acne em meninos e meninas e, nos meninos, no aumento do tamanho do pênis (mas não dos testículos).