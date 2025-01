Remoção cirúrgica

O tratamento da papilomatose respiratória recorrente é recomendado, muito embora alguns tumores possam começar a desaparecer com a puberdade. A remoção cirúrgica é o tratamento geralmente realizado. Muitas crianças necessitam de numerosos procedimentos durante a infância para extrair os tumores cada vez que eles reaparecem.

Outros tratamentos (como terapia com laser com corante pulsado ou terapia fotodinâmica – see sidebar Uso de laser no tratamento de problemas na pele), bem como medicamentos antivirais (como cidofovir) ou um medicamento usado para tratar câncer (bevacizumabe) podem ser dados a crianças com casos graves.