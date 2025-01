Considerações gerais sobre infecções do ouvido médio em crianças pequenas

A infecção do ouvido médio é a infecção do espaço imediatamente atrás do tímpano.

Visualização do interior do ouvido

As infecções do ouvido médio (otite média) podem ocorrer em crianças mais velhas e adultos (consulte Otite média (aguda)), mas são extremamente comuns em crianças entre três meses e três anos de idade. Essas infecções com frequência acompanham o resfriado comum. As crianças pequenas são especialmente suscetíveis a infecções do ouvido médio por diversas razões:

Diferenças no comprimento e no tamanho das trompas de Eustáquio em comparação com os de adultos

Maior suscetibilidade a infecções em geral

Maior exposição a infecções

Uso de chupeta

Um fator de risco importante é

Exposição à fumaça de cigarro na residência

Outros fatores de risco incluem um forte histórico familiar de infecções do ouvido, alimentação com mamadeira (em vez de amamentação), frequentar uma creche e viver em uma área onde os recursos são baixos ou a poluição atmosférica é alta.

A trompa de Eustáquio conecta o ouvido médio às passagens nasais e ajuda a equilibrar a pressão do ar no ouvido médio com a do ambiente. Em crianças mais velhas e adultos, a trompa é relativamente vertical, ampla e rígida e secreções que chegam a ela oriundas das passagens nasais são facilmente drenadas. Em bebês e crianças pequenas, a trompa de Eustáquio é mais horizontal, mais estreita, menos rígida e mais curta. Assim, a trompa tem maior probabilidade de ser bloqueada por secreções e sofrer colapso, capturando as secreções no ouvido médio ou próximo dele e impedindo a ventilação do ouvido médio. Além disso, as secreções podem conter vírus e bactérias, que se multiplicam e causam infecção. Os vírus e as bactérias conseguem entrar pela curta trompa de Eustáquio dos bebês e causar infecções do ouvido médio.

A trompa de Eustáquio: manter a pressão do ar igual

Por volta dos seis meses de idade, geralmente os bebês se tornam mais suscetíveis a infecções porque perdem a proteção dos anticorpos da mãe, que eles receberam por meio da placenta antes do nascimento. A amamentação parece proteger parcialmente as crianças contra infecções, incluindo infecções dos ouvidos, porque o leite materno contém os anticorpos da mãe.

Também por volta dessa idade, as crianças interagem mais com outras crianças e podem adquirir infecções virais após tocar outras crianças e objetos e, depois, colocar os dedos na boca e no nariz. Essas infecções podem, por sua vez, levar a infecções do ouvido médio. A ida a creches aumenta o risco de exposição ao resfriado comum e, consequentemente, às infecções do ouvido médio.

O uso de uma chupeta pode prejudicar o funcionamento da trompa de Eustáquio e interferir na entrada do ar no ouvido médio.

Todas as crianças têm dor no ouvido afetado (consulte Dor de ouvido). Bebês com infecção do ouvido médio podem estar simplesmente irritados ou terem dificuldades para dormir. Crianças pequenas com frequência têm febre, náusea, vômitos e diarreia.

Diagnóstico de infecções do ouvido médio em crianças Exame médico Para detectar uma infecção do ouvido médio, os médicos examinam o ouvido com um otoscópio e examinam o tímpano para verificar se ele está saliente ou avermelhado.