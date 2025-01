A otite média secretora em crianças

Frequentemente, nenhum tratamento

Às vezes, miringotomia com ou sem tubos

Às vezes, adenoidectomia

Trompas do ouvido Vídeo

A otite média secretora com frequência se resolve sozinha, geralmente no prazo de duas a três semanas. Antibióticos ou outros medicamentos, como descongestionantes, não ajudam. Crianças com alergias podem receber anti-histamínicos orais, um spray nasal com corticosteroide ou ambos.

Caso o distúrbio persista e as crianças não melhorem após um a três meses, cirurgia pode ajudar. Às vezes, é feita uma miringotomia. Nesse procedimento, os médicos fazem uma pequena incisão no tímpano, removem o líquido e inserem um pequeno tubo de ventilação, denominado tubo de timpanostomia, na incisão para proporcionar drenagem do ouvido médio para o ouvido externo. As adenoides podem ser removidas ao mesmo tempo (um procedimento denominado adenoidectomia). Às vezes, uma miringotomia é realizada para a remoção de líquido e não para inserir os tubos de ventilação. Se o líquido for removido, mas nenhum tubo for inserido, o procedimento é chamado de perfuração de membrana timpânica ou timpanocentese.

Ocasionalmente, o ouvido médio pode ser aberto temporariamente através da manobra de Valsalva ou politzerização. Ambas as técnicas exigem que a criança consiga seguir instruções e não tenha uma infecção que cause corrimento nasal. Para fazer a manobra de Valsalva, a criança mantém a boca fechada e tenta soprar ar com força através do nariz tampado (tenta fazer com que o ouvido estale). Para fazer a politzerização, o médico usa uma seringa especial para soprar ar dentro da narina da criança e bloqueia a outra narina ao mesmo tempo que a criança engole.

Se possível, viagens aéreas e mergulhos devem ser evitados ou adiados, pois podem causar alterações dolorosas na pressão no ouvido. Se uma viagem aérea não puder ser adiada, pode ajudar se a criança mastigar alimentos ou beber líquidos (por exemplo, de uma mamadeira). Uma manobra de Valsalva ou politzerização pode ajudar crianças mais velhas.

São administrados antibióticos para tratar infecções nasais e sinusais causadas por bactérias.