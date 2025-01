Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH)

O TDAH é principalmente um problema da atenção prolongada, da concentração e da persistência (capacidade de terminar uma tarefa). As crianças afetadas podem ser também superativas e impulsivas. As crianças em idade pré-escolar com TDAH podem ter problemas com a comunicação e parecem ter problemas com as interações sociais. À medida que as crianças atingem a idade escolar, elas podem parecer desatentas. Elas podem se remexer nervosamente. Elas podem ser impacientes e falar impulsivamente. Durante as últimas etapas da infância, essas crianças mexem constantemente as pernas e as mãos de forma nervosa, falam impulsivamente, esquecem coisas com facilidade e podem ser desorganizadas. Elas geralmente não são agressivas.

Sinais do TDAH

Cerca de 20% a 60% das crianças com TDAH têm transtornos de aprendizagem afetando a leitura, a matemática ou a linguagem escrita, e a maioria tem problemas acadêmicos como notas baixas devido à desorganização ou tarefa de casa incompleta (habilidades executivas). O trabalho escolar pode ser desorganizado, com erros motivados pelo descuido e falta de reflexão. As crianças afetadas comportam-se frequentemente como se sua mente estivesse em outro lugar e elas não estivessem ouvindo. Elas frequentemente não atendem a solicitações, nem terminam as tarefas escolares e domésticas ou outros deveres. Pode haver constantes alternâncias de uma tarefa não concluída para outra.

As crianças afetadas podem ter problemas de autoestima, depressão, ansiedade ou oposição à autoridade pela época em que alcançam a adolescência. Cerca de 60% das crianças pequenas têm problemas como ataques de raiva e a maioria das crianças maiores possui baixa tolerância à frustração.