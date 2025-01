Intervenções educacionais

O melhor tratamento para problemas de reconhecimento de palavras é a instrução direta incorporando abordagens multissensoriais. Esse tipo de tratamento consiste em ensinar a fonética com uma variedade de indicações, em geral separadamente e, quando possível, dentro de um programa de leitura.

É igualmente útil a instrução indireta para identificar as palavras. Essa instrução consiste num treino para melhorar a pronúncia das palavras ou a compreensão da leitura. As crianças aprendem como processar sons mesclando sons para formar palavras, separando palavras em segmentos e identificando as posições dos sons nas palavras.

A instrução nas habilidades componentes do reconhecimento das palavras também é útil. Ela consiste no treinamento para mesclar sons para formar palavras, para segmentar palavras nas suas partes componentes e para identificar as posições dos sons nas palavras.

A lei federal dos EUA sobre educação para indivíduos com deficiências (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) exige que as escolas públicas ofereçam educação gratuita e apropriada para crianças e adolescentes com dislexia ou outros distúrbios de aprendizagem. A educação deve ser fornecida no ambiente menos restritivo e mais inclusivo possível, ou seja, em um ambiente no qual a criança tenha todas as oportunidades para interagir com outras crianças não afetadas e tenha igual acesso aos recursos da comunidade. A Americans with Disability Act e a Seção 504 da Rehabilitation Act também fornecem acomodações em escolas e outros ambientes públicos.

À medida que as crianças com dislexia envelhecem, estratégias compensatórias podem ser úteis. Essas estratégias podem incluir o uso de livros em áudio, leitores de telas de computador (disponíveis na maioria dos computadores), gravadores digitais e outras adaptações tecnológicas.

Outros tratamentos (por exemplo, treinamento optométrico, treinamento de percepção, treinamento de integração auditiva) e terapias medicamentosas não são comprovados e não são recomendados.