Transtornos de estresse agudo e pós-traumático em crianças e adolescentes

Psicoterapia

Terapia comportamental

Às vezes, medicamentos

Psicoterapia de apoio pode ajudar. Terapia focada no trauma é uma abordagem específica da terapia que reconhece e enfatiza a compreensão de como a experiência traumática afeta o bem-estar mental, comportamental, emocional, físico e espiritual de uma criança. Os terapeutas asseguram às crianças que sua resposta é válida, mas as encoraja a encarar suas memórias (como uma forma de terapia de exposição). A terapia de exposição, um tipo de terapia comportamental, pode ser usada para dessensibilizar sistematicamente as crianças para situações que as fazem reviver o evento.

Crianças com transtorno de estresse agudo em geral têm um resultado melhor que aquelas com transtorno de estresse pós-traumático, mas o tratamento precoce beneficia a criança com qualquer um dos dois transtornos.

Um tipo de antidepressivos, chamado inibidores seletivos de recaptação da serotonina (ISRSs) podem ajudar a aliviar alguns sintomas.