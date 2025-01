Transtornos de ansiedade social em crianças e adolescentes

Uma consulta com um médico ou especialista em saúde comportamental

Às vezes, questionários sobre sintomas

O diagnóstico do transtorno de ansiedade social toma por base os sintomas, como a criança chora, tem ataques de raiva, fica paralisada, fica agarrada e se recusa a conversar em situações sociais. Para que o transtorno possa ser diagnosticado, os sintomas devem durar seis meses ou mais. Além disso, as crianças devem se sentir ansiosas em todas as situações similares – por exemplo, antes de todas as apresentações em sala de aula, não apenas para certas matérias ou professores – e elas devem se sentir ansiosas quando estão interagindo com outras crianças, não apenas com adultos.