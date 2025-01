Transtorno do pânico em crianças e adolescentes

Durante um ataque de pânico, a criança sente muita ansiedade, que causa sintomas físicos. O coração bate rapidamente. A criança pode suar muito e sentir falta de ar. Ela pode sentir dor no peito ou sentir tontura, náusea ou entorpecimento. A criança pode sentir como se estivesse prestes a morrer ou enlouquecer. Ela pode ter a impressão de que as coisas não são reais. Os sintomas podem ser mais drásticos (envolvendo gritos, choros ou hiperventilação) do que são em adultos.

A criança pode se preocupar quanto a ter outros ataques. Os ataques de pânico e as preocupações associadas interferem nos relacionamentos e no trabalho escolar.

Em um transtorno do pânico, os ataques de pânico geralmente ocorrem de maneira autônoma, sem um fator desencadeante específico. Mas, com o tempo, a criança começa a se esquivar de situações que associa aos ataques. Essa esquiva pode levar à agorafobia, que faz com que a criança relute em ir à escola, ao shopping center ou realizar outras atividades típicas.

O transtorno do pânico com frequência piora e melhora sem razão aparente. Os sintomas podem desaparecer espontaneamente, depois retornar anos mais tarde. Porém, com tratamento, a maioria das crianças com transtorno do pânico melhora.

Ocasionalmente, se o transtorno do pânico não for tratado, o adolescente abandona a escola, retrai-se da sociedade e torna-se recluso e suicida.