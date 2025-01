Uma consulta com um médico ou especialista em saúde comportamental

Descrição do comportamento da criança (por exemplo, por um dos pais ou professor)

O médico diagnostica o transtorno desafiador opositivo com base nos sintomas e comportamento da criança, que devem estar presentes por, no mínimo, seis meses e ser suficientemente sérios a ponto de interferir com a capacidade de funcionamento da criança.

Quando houver suspeita de transtorno desafiador opositivo, os médicos avaliam cuidadosamente as crianças em busca de sinais de depressão, tais como perturbações do sono ou do apetite, ou ansiedade. A depressão e os transtornos de ansiedade em crianças podem causar alguns dos mesmos sintomas do transtorno desafiador opositivo. Por exemplo, às vezes, o principal sintoma da depressão é a irritabilidade, e uma ansiedade extrema pode fazer com que a criança com um transtorno de ansiedade desobedeça e se comporte de maneira rebelde. O médico precisa diferenciar esses distúrbios do transtorno desafiador opositivo, normalmente tomando por base outros sintomas que os distúrbios causam.

O médico também precisa diferenciar o transtorno desafiador opositivo de um transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) não tratado, que também causa sintomas semelhantes. Esses sintomas costumam ficar menos intensos quando o TDAH é tratado de maneira adequada.