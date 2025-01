Frequentemente, remover as crianças do ambiente de risco e movê-las para um contexto rigidamente estruturado

Psicoterapia

O tratamento do transtorno de conduta é muito difícil, porque a criança ou adolescente com transtorno de conduta raramente percebe que há algo de errado com seu comportamento. Assim, brigar com as crianças e pedir para que elas se comportem melhor não ajuda e é algo que deve ser evitado. O tratamento mais bem-sucedido para crianças ou adolescentes com transtorno grave costuma ser afastá-los do ambiente de risco e oferecer um ambiente rigidamente estruturado, como uma instituição de saúde mental ou centro de detenção juvenil.

A psicoterapia pode melhorar a autoestima e o autocontrole da criança e, assim, permitir que ela consiga controlar melhor seu comportamento.

Se outros transtornos estiverem presentes, eles são tratados. Determinados medicamentos são eficazes até certo ponto, especialmente se a criança também tiver outros transtornos específicos, como o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade ou depressão. O tratamento de tais transtornos pode ajudar a diminuir os sintomas do transtorno de conduta. O tratamento mais útil para os distúrbios de aprendizagem é uma educação feita cuidadosamente sob medida para aquela criança.