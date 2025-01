Transtorno de ansiedade generalizada em crianças

Em crianças com transtorno de ansiedade generalizada, as preocupações são gerais e envolvem muitas coisas e atividades, em vez de uma coisa específica, como estar longe de sua mãe ou pai (como no transtorno de ansiedade de separação). Ela tem dificuldade em controlar as preocupações. O estresse piora a ansiedade.

Essas crianças com frequência têm dificuldade em prestar atenção e podem ser hiperativas, inquietas e irritáveis. Elas podem se sentir nervosas, tensas ou com os nervos à flor da pele. Elas podem também dormir mal, suar excessivamente, sentir-se exaustas e se queixar de sintomas físicos, tais como dor de estômago, dores musculares e dor de cabeça.

A pandemia da COVID-19 foi associada a interrupções nas atividades diárias e em ambientes que aumentaram a ansiedade em muitas crianças. Essas alterações incluíram fechamento de escolas, isolamento social (família alargada, amigos, professores, grupos culturais e congregações religiosas), a necessidade de viver em espaços restritos com membros da família durante semanas a meses, pais que perderam o emprego e incerteza sobre o futuro.