A criança com transtorno de ansiedade de separação sente muita angústia quando é separada de casa ou das pessoas com as quais ela é apegada. Cenas dramáticas frequentemente ocorrem durante despedidas. As despedidas são normalmente dolorosas tanto para os pais quanto para a criança. As crianças com frequência choram e imploram com tal desespero que o pai ou a mãe não consegue ir embora, o que prolonga a cena e torna a separação ainda mais difícil. Caso o pai ou a mãe também sofra de ansiedade, as crianças podem ficar mais ansiosas, o que cria um círculo vicioso.

Depois que o pai ou a mãe foi embora, as crianças ficam fixadas na ideia de estarem novamente com ele ou ela. Elas frequentemente precisam saber onde o pai ou a mãe está e ficam preocupadas com medo de que algo terrível vai acontecer a elas ou aos seus pais. Algumas crianças têm uma preocupação persistente e excessiva de que elas perderão os pais devido a sequestro, doença ou morte.

Viajar sozinhas as incomoda e elas podem se recusar a ir à escola, a um acampamento, a uma visita ou a dormir na casa de amigos. Algumas crianças são incapazes de ficar sozinhas num quarto, agarram-se a um dos pais ou seguem-no como uma sombra pela casa.

São frequentes as dificuldades na hora de dormir. As crianças com transtorno da ansiedade de separação podem insistir para que alguém fique no quarto até elas adormecerem. Pesadelos podem revelar os medos das crianças, como a destruição da família num incêndio ou outra catástrofe.

As crianças frequentemente desenvolvem sintomas físicos, como dores de cabeça ou dores de estômago.

Elas em geral parecem normais quando um dos pais está próximo. Como resultado, o problema pode parecer menos grave do que de fato é.

Quanto mais tempo o transtorno durar, mas grave ele é.