Esquizofrenia em crianças e adolescentes

Sidney Kimmel Medical College of Thomas Jefferson University

A esquizofrenia é um transtorno crônico envolvendo pensamentos, percepções e comportamento social anômalos que causa problemas significativos para os relacionamentos e funcionamento. Ela dura seis meses ou mais.

A esquizofrenia é provavelmente causada por anomalias químicas no cérebro e por problemas ocorridos durante o desenvolvimento do cérebro.

Os adolescentes se retraem, começam a ter com emoções incomuns, e em geral têm alucinações, delírios e paranoia.

Os médicos realizam exames para descartar outras causas possíveis.

Medicamentos antipsicóticos podem ajudar a controlar os sintomas, e terapia pode ajudar os adolescentes e os familiares a aprender como tratar o transtorno.

A esquizofrenia é bastante rara na infância antes da adolescência. Ela normalmente tem início entre meados da adolescência até meados da faixa entre 30 e 40 anos, ocorrendo com mais frequência durante meados da faixa entre 20 e 30 anos. (Consulte também Esquizofrenia em adultos.)

A esquizofrenia provavelmente ocorre devido a alterações químicas no cérebro e a problemas durante o desenvolvimento do cérebro, que ocorrem durante a gestação e no início da infância. Os médicos não sabem exatamente o que causa essas anomalias.

Contudo, os especialistas concordam que as pessoas podem herdar uma tendência para desenvolver a esquizofrenia e que ela não é causada por má atuação dos pais ou dificuldades durante a infância.

A pesquisa recente também indica que há um aumento no risco de desenvolver determinados distúrbios psicóticos (como transtorno bipolar e esquizofrenia) em jovens adolescentes que usam produtos de cannabis. Esse risco aumentado não é explicado por fatores genéticos. Existe a preocupação de que a recente legalização da maconha possa dar aos adolescentes (e pais) uma falsa sensação de segurança acerca do uso dessa substância.

Assim como adultos com esquizofrenia, é provável que crianças e adolescentes com esquizofrenia apresentem

Alucinações

Delírios (falsas convicções que geralmente implicam em interpretação incorreta das percepções ou das experiências)

Paranoia, frequentemente temendo que as outras pessoas estão querendo prejudicá-las ou estão controlando seus pensamentos Os sintomas em crianças costumam ter início gradualmente e se tornam mais graves que os de adolescentes ou adultos. Além disso, há uma probabilidade maior de que o raciocínio seja prejudicado. O adolescente pode se retrair, começar a ter emoções incomuns e/ou ter alucinações, delírios e paranoia.

Diagnóstico Avaliação dos sintomas com o passar do tempo

Avaliação dos sintomas com o passar do tempo

Exames são realizados para descartar outros distúrbios Não existe exame de diagnóstico específico para a esquizofrenia. Os médicos baseiam o diagnóstico em uma avaliação pormenorizada dos sintomas com o passar do tempo. O médico também faz exames para verificar a presença de outros problemas de saúde que podem causar sintomas semelhantes. Esses problemas de saúde incluem infecções no cérebro, lesões, tumores, doenças autoimunes e o uso de determinados medicamentos (por exemplo, corticosteroides e muitas drogas ilícitas).