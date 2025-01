Considerações gerais sobre distúrbios da saúde mental em crianças e adolescentes

Diversos distúrbios de saúde mental importantes, como depressão, transtornos de ansiedade e transtornos alimentares, costumam surgir durante a infância e na adolescência. Alguns transtornos, como o autismo, têm início somente durante a infância.

Esquizofrenia e distúrbios de saúde mental relacionados (por vezes chamados distúrbios psicóticos) são muito menos comuns na infância. Quando ocorrem, costumam ter início em qualquer momento no meio da adolescência até o início da idade adulta (na faixa entre 30 e 40 anos).

Até 20% das crianças e adolescentes podem ter um transtorno de saúde mental diagnosticável que cause algum tipo de incapacidade. O risco de ser diagnosticado com um transtorno de saúde mental aumenta com a idade. Segundo algumas estimativas, cerca de 30% dos adolescentes entre 13 e 17 anos de idade atendem aos critérios para dois ou mais transtornos mentais. Estressores ambientais (por ex., a pandemia da COVID-19) podem comprometer relacionamentos e rotinas críticas ao ponto de fazer com que até crianças e adolescentes resilientes se tornem mais vulneráveis a transtornos de saúde mental.

Com poucas exceções, os sintomas dos distúrbios de saúde mental tendem a ser semelhantes a sentimentos que todas as crianças vivenciam, como tristeza, raiva, desconfiança, excitação, retraimento e solidão. A diferença entre um transtorno e um sentimento normal é a medida na qual o sentimento se torna tão poderoso a ponto de sobrepujar e interferir nas atividades normais da criança ou faz com que ela sofra. Assim, os médicos usam critérios e pareceres clínicos para determinar quando pensamentos e emoções específicas deixam de ser componentes normais da infância e se tornam um transtorno.

Além de transtornos do humor (p. ex., depressão, ansiedade) e transtornos alimentares, existem outros tipos de problemas de saúde comportamental. Os transtornos comportamentais disruptivos afetam principalmente o comportamento. O comportamento não é intencionalmente disruptivo, mas pode perturbar os outros, incluindo professores, colegas e familiares. Essas doenças incluem

Os transtornos do neurodesenvolvimento afetam tanto a saúde mental como o desenvolvimento em geral da criança. Essas doenças incluem

Os transtornos do espectro autista podem envolver alguma combinação de prejuízo dos relacionamentos sociais, faixa restrita de interesses, desenvolvimento e uso anormais da linguagem e, em alguns casos, deficiência intelectual. A síndrome de Rett, uma doença genética, causa alguns sintomas semelhantes, incluindo dificuldades com relacionamentos sociais e comunicação.