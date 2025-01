Comportamento suicida em crianças e adolescentes

Algumas vezes hospitalização

Precauções para prevenir tentativas futuras

Tratamento de qualquer distúrbio que possa contribuir para o risco de suicídio

Indicação para assistência por psiquiatra e psicoterapia

As crianças que expressam pensamentos de querer se machucar ou que tentam cometer suicídio precisam de avaliação urgente em um pronto-socorro. Qualquer tipo de tentativa de suicídio deve ser levado a sério, porque um terço das crianças que levam o suicídio a cabo já havia tentado antes, às vezes em uma tentativa aparentemente trivial, como fazendo alguns arranhões superficiais no pulso ou engolindo algumas pílulas. Quando pais ou cuidadores diminuem ou minimizam uma tentativa de suicídio malsucedida, as crianças podem ver essa resposta como um desafio, e o risco de suicídio subsequente aumenta.

Uma vez removida a ameaça imediata à vida, o médico decide se a criança deve ser hospitalizada. A decisão depende do grau de risco em permanecer em casa e da capacidade da família de oferecer apoio e segurança física à criança. A hospitalização é o modo mais garantido de proteger a criança e é geralmente indicada se os médicos suspeitarem que a criança tem um distúrbio de saúde mental grave, como depressão.

A seriedade de uma tentativa de suicídio pode ser medida por diversos fatores, incluindo os seguintes:

Se a tentativa foi cuidadosamente planejada em vez de espontânea (deixar uma mensagem de suicídio, por exemplo, indica uma tentativa planejada)

Se medidas foram tomadas para impedir a descoberta da tentativa

Qual o tipo de método usado, por exemplo, o uso de uma arma de fogo tem maior probabilidade de causar a morte do que engolir pílulas

Se uma lesão foi de fato provocada

Qual era o estado mental da criança quando houve a tentativa de suicídio

É crucial distinguir a intenção séria das consequências propriamente ditas. Adolescentes que ingerem pílulas inofensivas que eles acreditam ser letais, por exemplo, devem ser considerados sob risco extremo.

Se a hospitalização não for necessária, as famílias das crianças que retornam para casa devem se assegurar de que armas de fogo são removidas da casa e que medicamentos (incluindo medicamentos sem receita) e objetos pontiagudos são removidos ou trancados em um local protegido. Mesmo com essas precauções, a prevenção do suicídio pode ser muito difícil, e não há medidas com garantia de sucesso.

Se a criança tiver um transtorno que possa contribuir para o risco (como depressão ou transtorno bipolar), os médicos tratam esse transtorno, mas esse tratamento não elimina o risco de suicídio. Embora tenha havido preocupações de que tomar um antidepressivo possa aumentar o risco de suicídio em alguns adolescentes (consulte Medicamentos antidepressivos e suicídio), não tratar a depressão é provavelmente tão perigoso ou ainda mais perigoso. Os médicos monitoram cuidadosamente as crianças que tomam antidepressivos e receitam apenas pequenas quantidades que não seriam letais se tomadas de uma só vez.

Os médicos geralmente indicam as crianças para um psiquiatra, que pode oferecer o tratamento medicamentoso adequado, e para um terapeuta, que pode oferecer tratamento psicoterapêutico como, por exemplo, terapia cognitivo-comportamental. O tratamento é mais bem-sucedido se o médico de família continuar a estar envolvido.