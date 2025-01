Testículos retidos e testículos retráteis

Aproximadamente três em cada 100 meninos que nascem a termo (nove meses) apresentam um testículo retido no nascimento. Contudo, aproximadamente 30 em cada 100 meninos que nascem prematuramente apresentam um testículo retido. Os meninos que têm familiares com testículos retidos têm maior probabilidade de apresentar esse quadro. Geralmente, apenas um testículo fica retido, mas, em aproximadamente 10% dos casos, os dois testículos são afetados.

O testículo retido costuma ficar dentro do canal inguinal, mas às vezes, ele fica dentro do abdômen. Aproximadamente dois terços dos casos de testículos retidos descem espontaneamente até os quatro meses de idade em bebês a termo ou, no caso de bebês prematuros, até quatro meses depois da data em que eles teriam nascido se não tivessem nascido prematuramente. Os testículos que permanecem no abdômen na hora do nascimento têm uma probabilidade muito menor de descer espontaneamente.

Testículo retido

Os testículos retidos raramente causam sintomas. Contudo, testículos retidos podem prejudicar a produção de esperma posteriormente e aumentar o risco de desenvolver câncer testicular. Os testículos retidos no abdômen podem ficar torcidos (torsão testicular), o que causa dor grave. A maioria dos recém-nascidos com um testículo retido também apresenta hérnia inguinal.

Testículo retido (criptorquidia) Imagem © Springer Science+Business Media

O médico faz um exame físico do escroto para detectar a presença dos testículos na hora do nascimento e em cada consulta preventiva anual. Se ele não conseguir sentir um ou ambos os testículos, ele precisa ter certeza de que os testículos não estão simplesmente retraídos dentro do canal inguinal (consulte Testículos retráteis). Se os médicos não conseguirem sentir ambos os testículos em um recém‑nascido, eles fazem exames de sangue e outros exames para determinar se o bebê tem um distúrbio que afete o desenvolvimento normal dos órgãos genitais. A maioria dos meninos é diagnosticada com testículos retidos quando são bebês, mas alguns podem ser diagnosticados mais tarde na infância, geralmente depois de um estirão. Se os testículos não estão dentro do escroto, a criança deve ser observada por um urologista (um médico especializado no trato urinário e no sistema reprodutor masculino). Em casos raros, os médicos fazem um ultrassom ou uma ressonância magnética (RM).

Se o testículo não tiver descido até os 6 meses de idade nos nascidos de termo e até um ano de idade em bebês prematuros, será necessário operar. Dependendo da localização do testículo, ele pode ser trazido para dentro do escroto por meio de um procedimento cirúrgico através de uma incisão aberta ou por meio de laparoscopia (um procedimento no qual o médico pode ver dentro da cavidade abdominal com um endoscópio). Se o bebê tem uma hérnia inguinal, ela também é corrigida.

Uma vez que crianças com testículos retidos têm um risco maior de desenvolver câncer testicular, após a puberdade, todos os indivíduos do sexo masculino devem examinar seus testículos mensalmente quanto à presença de nódulos.