Uretrocistografia miccional ou cistografia com radionuclídeos

Os médicos suspeitam de refluxo urinário se bebês ou crianças pequenas tiverem uma infecção do trato urinário grave o suficiente para causar febre. Algumas crianças são levadas a um médico por terem um irmão ou irmã que foi diagnosticado com refluxo urinário, e os irmãos ou irmãs de crianças com refluxo urinário correm um risco maior de desenvolver a doença. Nos dois casos, em geral, os médicos fazem um ultrassom do trato urinário para procurar por anormalidades.

Se os resultados do ultrassom forem anormais ou se a criança tiver infecções do trato urinário repetidamente, os médicos podem fazer um teste mais complicado chamado uretrocistografia miccional. No caso da uretrocistografia miccional, um cateter é inserido na bexiga através da uretra; um líquido que aparece em radiografias (meio de contraste) é administrado através do cateter e são feitas radiografias antes e depois de a criança urinar.

A uretrocistografia radioisotópica é similar à uretrocistografia miccional, mas um agente radioativo é colocado na bexiga e imagens são feitas usando-se um aparelho de visualização nuclear. Esse teste expõe os ovários ou testículos das crianças a menos radiação do que a uretrocistografia miccional. O refluxo urinário pode ser diagnosticado apenas com cistografia com radionuclídeos ou uretrocistografia miccional.

Exames de urina também são feitos para detectar uma infecção, como uma ITU.