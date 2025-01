Defeitos genitais masculinos congênitos

Na hipospádia, a abertura da uretra (o tubo que drena a urina da bexiga para o exterior do corpo) está localizada na parte inferior do pênis:

Hipospádia leve: A abertura está localizada um pouco abaixo da posição normal na cabeça do pênis.

Hipospádia moderada: A abertura está localizada em algum lugar no corpo do pênis.

Hipospádia grave: A abertura pode estar localizada no escroto ou entre o escroto e o ânus.

Uma vez que o jato de urina pode sair para baixo, é possível que meninos com hipospádia grave precisem sentar para urinar. Meninos com hipospádia costumam ter outro defeito chamado de curvatura peniana (o pênis se curva para baixo) e um prepúcio que não se desenvolveu completamente, em que o prepúcio está localizado na parte superior do pênis e não chega até a parte inferior (denominado hipertrofia do prepúcio). Quanto mais grave for a hipospádia, mais grave será a curvatura peniana e as anormalidades do prepúcio.

Antes de remover o prepúcio (circuncisão) em um recém-nascido com hipospádia, os pais devem consultar um urologista (um médico especializado no diagnóstico e tratamento de doenças do trato urinário e do sistema reprodutor masculino). Às vezes, o médico precisa do tecido do prepúcio quando ele faz uma cirurgia para corrigir a hipospádia.

A hipospádia leve pode não precisar de tratamento. Outras crianças costumam ser submetidas a cirurgia para corrigir o defeito com aproximadamente seis meses de idade. A cirurgia costuma ser realizada em caráter ambulatorial (a criança não precisa passar a noite no hospital).