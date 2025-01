Defeitos dos ureteres

O estreitamento do ureter impede que a urina passe normalmente do rim para a bexiga. O estreitamento costuma ocorrer no ponto em que o ureter se une ao rim ou onde o ureter se une à bexiga. O estreitamento dos ureteres bloqueia o fluxo de urina, o que aumenta o risco de apresentar infecção, cálculos renais e danos renais. O estreitamento costuma melhorar conforme a criança cresce.

O alargamento do ureter pode ser o resultado de uma anormalidade do próprio ureter ou do fato de a bexiga estar bloqueada. O alargamento dos ureteres pode permitir que ocorra um retorno do fluxo da urina da bexiga para dentro dos rins (refluxo urinário), o que aumenta o risco de apresentar infecções e lesões renais.