Defeitos da bexiga

No início do desenvolvimento da bexiga no feto, ela normalmente se fecha de modo a formar um saco muscular. Em casos raros, a bexiga não se fecha completamente e sua abertura fica voltada para a superfície do abdômen (denominada extrofia vesical), permitindo que a urina escorra pela parede abdominal em vez de sair pela uretra. É possível que a criança que tem extrofia vesical também tenha má formação da uretra e dos órgãos genitais externos (pênis, testículos ou clitóris) e, ocasionalmente, anormalidades anais.

Um distúrbio semelhante envolve a conexão entre a bexiga e o umbigo que está presente no início do desenvolvimento do feto. Esta conexão é denominada úraco. Normalmente, essa conexão se fecha antes do nascimento. Se essa conexão permanecer aberta (denominado úraco patente), a urina sai pelo umbigo.

Em ambos os distúrbios, os bebês correm o risco de apresentar infecções do trato urinário. O médico faz uma cirurgia para fechar essas aberturas anormais e fazer o reparo da bexiga se necessário. A cirurgia pode ser feita logo após o nascimento ou pode ser adiada até que a criança fique mais velha.