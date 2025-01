Defeitos congênitos genitais femininos

O sistema reprodutor interno de um feto feminino pode não se desenvolver completamente durante a gravidez. Um bebê do sexo feminino pode nascer sem a vagina ou com a vagina parcialmente formada (a parte inferior da vagina se forma, mas a parte superior está ausente). Às vezes, outros órgãos reprodutores internos, como o colo do útero e o útero, também podem não se desenvolver. Esses quadros clínicos são chamados agenesia vaginal, agenesia mulleriana ou síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH).

A agenesia vaginal ou anomalias no desenvolvimento do colo do útero ou do útero podem não ser notadas durante o exame físico que os médicos fazem no nascimento porque as estruturas reprodutoras externas, como os lábios e a parte inferior da vagina, geralmente se desenvolvem normalmente. Muitas vezes, as meninas não são diagnosticadas até a puberdade porque, embora desenvolvam mamas e pelos nas axilas e região pubiana, elas não menstruam (amenorreia). Às vezes, o útero se formou, mas é pequeno ou a vagina tem tecido bloqueando-o (septo vaginal), de modo que não é possível drenar o sangue, causando dor.

Meninas com agenesia vaginal também podem ter anomalias renais. Por exemplo, pode estar faltando um rim. Elas também podem ter problemas nos ossos ou anomalias da parede abdominal.

Nenhum tratamento imediato é necessário, a menos que a menina sinta dor devido ao fluxo de sangue menstrual bloqueado. Assim que as meninas estiverem prontas para iniciar o tratamento, elas usarão um dilatador vaginal para esticar o canal vaginal. Um dilatador vaginal é uma haste plástica lisa com formato semelhante a um absorvente interno. As meninas inserem um dilatador e, com o tempo, ele estica a vagina.