Transposição das grandes artérias

Às vezes, um medicamento, como uma prostaglandina, para manter o duto arterioso aberto

Septostomia atrial por cateter balão

Cirurgia

A cirurgia costuma ser realizada nos primeiros dias de vida. Contudo, outros procedimentos podem ser realizados antes para manter o bebê vivo até que a cirurgia possa ser realizada.

Os médicos administram uma prostaglandina por via intravenosa a alguns bebês para manter o duto arterioso aberto. Manter o duto arterioso aberto pode ajudar, porque isso aumenta o fluxo sanguíneo nos pulmões e aumenta a saturação de oxigênio no sangue. Os médicos monitoram com cuidado os bebês que recebem esse medicamento porque, às vezes, o estado de saúde deles fica menos estável quando eles recebem uma prostaglandina.

Bebês com sintomas graves e que não respondem à prostaglandina podem ter uma abertura atrial muito pequena para permitir a mistura adequada de sangue rico em oxigênio do átrio esquerdo com sangue pobre em oxigênio no átrio direito. Nesta situação, os médicos podem fazer um procedimento de septostomia atrial com balão. Um tubo fino (cateter) com um balão em sua ponta é inserido através de um vaso sanguíneo no umbigo (veia umbilical) ou na virilha (veia femoral) até o coração. A ponta é colocada na abertura entre os átrios (forame oval) e o balão é insuflado e puxado pela abertura. Esse procedimento alarga o forame permitindo, assim, que sangue rico em oxigênio vá do átrio esquerdo para o direito e, depois, para o resto do corpo.

A cirurgia consiste em desconectar a aorta e a artéria pulmonar e trocar suas posições para os ventrículos apropriados. As artérias coronárias são então reconectadas à aorta depois que a aorta é reposicionada (essa operação é conhecida como procedimento de troca arterial).

Após a cirurgia, apenas algumas crianças com certos defeitos residuais precisam tomar antibióticos antes de consultas com o dentista e antes de realizarem certas cirurgias (por exemplo, no trato respiratório). Esses antibióticos são utilizados para prevenir uma infecção cardíaca séria denominada endocardite.