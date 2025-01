Children's Hospital of Pittsburgh of the University of Pittsburgh School of Medicine

Na saída dupla do ventrículo direito, tanto a aorta quanto a válvula pulmonar se conectam ao ventrículo direito. Normalmente, a válvula pulmonar se conecta ao ventrículo direito e a aorta se conecta ao ventrículo esquerdo. Um defeito do septo ventricular está praticamente sempre presente e fornece a única saída de fluxo sanguíneo do ventrículo esquerdo.

Os sintomas dependem da anatomia específica e da localização do defeito ventricular e de anomalias associadas.

O diagnóstico é feito por eletrocardiograma, exames de imagem e cateterismo cardíaco.

Medicamentos são úteis, mas geralmente uma cirurgia é necessária.

(Consulte também Considerações gerais sobre defeitos cardíacos.)

Na saída dupla do ventrículo direito, tanto a aorta quanto a artéria pulmonar são conectadas ao ventrículo direito e nenhuma artéria se conecta ao ventrículo esquerdo. Bebês com saída dupla do ventrículo direito também têm um orifício entre os ventrículos (defeito do septo ventricular), que faz com que o sangue rico em oxigênio se misture com o sangue pobre em oxigênio. Portanto, esses bebês podem não receber uma quantidade normal de oxigênio no corpo, resultando em cianose. Se muito sangue fluir através da artéria pulmonar para os pulmões, pode haver o desenvolvimento de insuficiência cardíaca.

Sintomas da saída dupla do ventrículo direito Os sintomas variam dependendo da localização do defeito do septo ventricular e de outras anormalidades que o bebê tenha. Os bebês podem apresentar respiração rápida, alimentação deficiente, cansaço fácil e/ou cor azulada dos lábios, leitos ungueais e pele (cianose).

Diagnóstico da saída dupla do ventrículo direito Radiografia do tórax e eletrocardiograma (ECG)

Ecocardiografia (ultrassonografia do coração)

Ressonância magnética (RM) e tomografia computadorizada (TC)

Cateterismo cardíaco O diagnóstico é confirmado com um ecocardiograma. Normalmente, se fazem radiografias torácicas e um ECG. Ocasionalmente, é necessário realizar um cateterismo cardíaco. Outros estudos de imagem podem ser úteis.

Tratamento da saída dupla do ventrículo direito Medicamentos para tratar cianose e insuficiência cardíaca

Cirurgia Durante o período neonatal, medicamentos chamados prostaglandinas podem ser necessários para manter o duto arterioso aberto se o bebê tiver cianose grave. Se sangue demais fluir para os pulmões, são necessários medicamentos para melhorar a função cardíaca e tratar a insuficiência cardíaca resultante. Uma cirurgia é necessária para corrigir o defeito.