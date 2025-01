Children's Hospital of Pittsburgh of the University of Pittsburgh School of Medicine

A estenose da válvula pulmonar é um estreitamento da válvula pulmonar, que se abre para permitir a passagem do sangue do ventrículo direito para os pulmões.

A válvula cardíaca entre o ventrículo direito e a artéria para os pulmões fica estreitada.

Na maioria das crianças, o único sintoma é um sopro cardíaco; mas, se o estreitamento no bebê for severo, um tom azulado na pele (cianose) e sinais de insuficiência cardíaca direita (por exemplo, fadiga e aumento do fígado) podem ocorrer.

O médico suspeita desse diagnóstico quando escuta um sopro cardíaco com o estetoscópio, sendo confirmado por meio de um ecocardiograma.

A valvuloplastia com balão para abrir a válvula ou cirurgia para reconstruí-la são às vezes necessárias.

(Consulte também Considerações gerais sobre defeitos cardíacos. Para esse distúrbio em adultos, consulte Estenose pulmonar.)

Na maioria das crianças que apresentam estenose da válvula pulmonar, a válvula é estreitada de maneira leve ou moderada, o que obriga o ventrículo direito a bombear com um pouco mais de força e a exercer mais pressão para impulsionar o sangue através da válvula. A estenose grave aumenta a pressão no ventrículo direito e pode limitar a quantidade de sangue que consegue chegar aos pulmões. Quando a pressão no ventrículo direito se torna extremamente elevada, a válvula que leva ao ventrículo direito pode vazar, forçando o sangue pobre em oxigênio de volta para o átrio direito e, em seguida, através de um orifício da parede atrial (defeito do septo atrial) causando uma derivação direita-esquerda. Na derivação direita-esquerda, o sangue pobre em oxigênio do lado direito do coração se mistura com o sangue rico em oxigênio do lado esquerdo do coração. Quanto mais sangue pobre em oxigênio (de coloração azul) circular para o corpo, mais azulado fica o corpo.

Sintomas da estenose da válvula pulmonar em crianças A maioria das crianças com estenose da válvula pulmonar não manifesta nenhum sintoma. Uma estenose severa da válvula pulmonar pode causar um tom azulado (cianose) na pele, sobretudo dos lábios, língua, pele e unhas. Recém‑nascidos e bebês correm risco maior de cianose do que crianças mais velhas. Crianças mais velhas com estenose pulmonar grave são mais propensas a apresentar fadiga e/ou falta de ar ao realizar esforços devido à insuficiência do lado direito do coração (consulte a figura Insuficiência cardíaca: problemas de bombeamento e enchimento).

Diagnóstico de estenose da válvula pulmonar em crianças Ecocardiograma Os médicos costumam suspeitar da presença de estenose pulmonar se eles ouvirem um tipo específico de sopro cardíaco enquanto estão escutando com o estetoscópio. O sopro cardíaco é um som criado pelo fluxo sanguíneo turbulento passando através de válvulas cardíacas com estreitamento ou insuficiência ou atravessando estruturas cardíacas anômalas. Um som extra ou um clique também podem ser ouvidos. O diagnóstico é confirmado por meio de um ecocardiograma (ultrassonografia do coração). Exames de eletrocardiograma (ECG) e radiografia do tórax costumam ser realizados. O ECG geralmente mostra o espessamento do lado direito do coração se o estreitamento for moderado a grave.

Tratamento da estenose da válvula pulmonar em crianças Medicamentos, como a prostaglandina, para manter o duto arterioso aberto em recém-nascidos

Valvuloplastia com balão ou cirurgia O tratamento depende da gravidade dos sintomas do bebê. A doença grave que causa cianose em recém-nascidos é tratada com a administração intravenosa (pela veia) de uma prostaglandina. A prostaglandina mantém o duto arterioso aberto e, com isso, mais sangue é enviado para os pulmões para aumentar a saturação de oxigênio no sangue do bebê. Em geral, esse medicamento é administrado até que seja possível reparar a válvula por meio de uma valvuloplastia com balão ou um procedimento cirúrgico. No caso de valvuloplastia com balão, um tubo fino (cateter) com um balão na ponta é inserido por um vaso sanguíneo no braço ou perna até alcançar a válvula estreitada. O balão é insuflado e utilizado para alargar a abertura da válvula que está estreitada. Em geral, os médicos também realizam a valvuloplastia com balão em bebês que não têm cianose se o grau de estreitamento da válvula for moderado ou grave. Se a válvula for muito pequena ou estiver gravemente espessada, uma valvuloplastia com balão pode não ser suficiente. Uma cirurgia é então usada para abrir ou reconstruir a válvula pulmonar. As crianças não precisam tomar antibióticos antes de consultas ao dentista ou cirurgias.