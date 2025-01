Estenose da válvula aórtica em crianças

É necessária cirurgia para alargar ou substituir a válvula

Cateterismo cardíaco com valvuloplastia com balão (utilizando um balão na ponta de um cateter para alargar a válvula enrijecida)

No caso de bebês com estenose da válvula aórtica grave, é possível que seja necessário administrar imediatamente um medicamento chamado prostaglandina, que reabre ou mantém aberto o duto arterioso, que é um vaso sanguíneo que conecta a artéria pulmonar e a aorta (consulte também Circulação fetal normal). Geralmente, o duto arterioso se fecha logo após o nascimento. Um duto amplamente aberto consegue ajudar a fornecer temporariamente sangue ao corpo quando uma quantidade muito pequena estiver passando através da válvula aórtica justa. O medicamento é administrado pela veia (via intravenosa). É necessário realizar cirurgia ou valvuloplastia com balão com urgência logo depois de ser feito o diagnóstico.

No caso das crianças com estreitamento ou sintomas graves, a válvula aórtica precisa ser alargada ou substituída. O alargamento da válvula pode ser realizado durante um cateterismo cardíaco por meio de um procedimento denominado valvuloplastia com balão ou por cirurgia. Durante uma valvuloplastia com balão, um tubo fino (cateter) com um balão na ponta é inserido em um vaso sanguíneo na virilha até alcançar a válvula estreitada. O balão é insuflado e utilizado para ampliar a abertura da válvula que está estreitada.

Valvuloplastia de balão para estenose aórtica Imagem

Será necessário realizar cirurgia em vez de um procedimento de cateterismo quando a válvula for excepcionalmente pequena ou tiver tanto insuficiência como estreitamento. Também será necessário realizar cirurgia se a criança tiver outra doença cardíaca que precisa ser tratada cirurgicamente. É preferível reparar a válvula caso seja possível. Se não for possível realizar o reparo da válvula, ela pode ser trocada por uma válvula artificial de metal, por uma válvula biológica ou pela válvula pulmonar da própria criança, se ela estiver funcionando bem (um procedimento denominado procedimento de Ross).

As crianças com válvula artificial de metal precisam tomar um anticoagulante, como a varfarina, para prevenir a formação de coágulos sanguíneos.

As crianças que passam por troca valvar precisam tomar antibióticos antes de ir ao dentista e antes de certas cirurgias (como no trato respiratório). Esses antibióticos são utilizados para prevenir uma infecção cardíaca séria denominada endocardite.