O duto arterioso patente (DAP) é um quadro clínico em que o vaso sanguíneo que conecta a artéria pulmonar à aorta (duto arterioso) não se fecha, como normalmente ocorre logo após o nascimento.

O duto arterioso patente é um defeito cardíaco que ocorre quando o duto normal entre a artéria pulmonar e a aorta no feto não se fecha no nascimento.

Uma vez que normalmente não há sintomas, o médico suspeita da presença desse diagnóstico quando escuta um sopro cardíaco com o estetoscópio.

Recém-nascidos prematuros são especialmente suscetíveis ao duto arterioso patente e são mais propensos a apresentar sintomas, incluindo dificuldade para respirar (especialmente ao se alimentar).

O tratamento com ibuprofeno ou indometacina geralmente ajuda a fechar o DAP, especialmente em bebês prematuros. Se o tratamento com medicamentos não for bem‑sucedido, uma cirurgia será possivelmente será realizada.

O tratamento com medicamentos tem menos propensão de ser bem‑sucedido em recém‑nascidos a termo, especialmente porque o diagnóstico de DAP costuma ser feito quando esses bebês são um pouco mais velhos. A menos que tenham sintomas, o tratamento cirúrgico é frequentemente adiado para depois de um ou dois anos de idade, porque o duto arterioso pode se fechar espontaneamente.

O duto arterioso é um vaso sanguíneo que conecta as duas artérias grandes que saem do coração, denominadas artéria pulmonar e aorta (consulte Circulação fetal normal). O duto permite que o sangue desvie dos pulmões ainda não funcionantes do feto indo da artéria pulmonar para a aorta e para fora para o corpo do feto. No feto, o sangue que chega ao coração recebeu oxigênio da placenta. Esse sangue oxigenado pode ser levado ao corpo através de duas conexões, o forame oval e o duto arterioso. Imediatamente após o nascimento, essas conexões se fecham. Além disso, quando o cordão umbilical é cortado, o recém-nascido não recebe mais sangue da placenta e todo o oxigênio precisa passar pelos pulmões do bebê. Assim, o duto arterioso deixa de ser necessário e costuma se fechar nos primeiros dias de vida.

Enquanto o feto está no útero e durante os primeiros dias de vida, o duto fica aberto. No duto arterioso patente (um termo médico que significa aberto), o duto permanece aberto. Quando o duto permanece aberto após o nascimento, a direção do fluxo através do duto se inverte e uma derivação esquerda‑direita se desenvolve. Isto significa que algum sangue na aorta que já absorveu oxigênio dos pulmões atravessa o duto e retorna à artéria pulmonar, resultando em um fluxo sanguíneo adicional para os pulmões.

O duto arterioso patente moderado ou grande também causa uma elevação da pressão sanguínea nos pulmões, que pode acabar danificando os vasos sanguíneos dos pulmões. Um duto patente aumenta o risco de desenvolver endocardite, uma infecção cardíaca grave.

Duto arterioso patente: O duto não fecha

Sintomas de duto arterioso patente O duto arterioso patente de grau leve frequentemente não causa sintomas. Quando um DAP for maior, ele pode causar respiração acelerada ou difícil, especialmente em bebês prematuros com pulmões imaturos. A pressão arterial pode estar baixa. Alguns bebês têm dificuldade para se alimentar e crescimento deficiente.

Diagnóstico de duto arterioso patente Ecocardiograma Os médicos costumam suspeitar da presença de um duto patente se eles ouvirem um tipo específico de sopro cardíaco enquanto estão escutando com o estetoscópio. O sopro cardíaco é um som criado pelo fluxo sanguíneo turbulento passando através de válvulas cardíacas com estreitamento ou insuficiência ou atravessando estruturas cardíacas anômalas. Esse sopro foi descrito como o som de uma máquina de lavar em crianças mais velhas. O sopro cardíaco pode ter um som menos diferenciado em bebês prematuros. Os pulsos são frequentemente aumentados na presença de um duto arterioso patente e, às vezes, o pulso é descrito como palpitante. O diagnóstico é confirmado por meio de um ecocardiograma (ultrassonografia do coração). Exames de eletrocardiograma (ECG) e radiografia do tórax costumam ser realizados. O resultado pode ser normal ou pode mostrar um coração aumentado.

Tratamento de duto arterioso patente Medicação para ajudar a fechar o duto

Às vezes, um tampão ou outro dispositivo inserido através de um cateter, ou cirurgia Indometacina ou ibuprofeno podem ser administrados para fechar um duto arterioso patente. Esses medicamentos são mais eficazes quando administrados nos primeiros dez dias de vida e são mais eficazes em recém-nascidos prematuros do que em recém-nascidos a termo. Talvez seja necessário administrar várias doses. Se o DAP não se fechar após várias doses, uma intervenção com cateter ou uma cirurgia poderá ser realizada se houver sinais de que o DAP está causando danos aos pulmões e ao coração. Frequentemente, o DAP pode ser fechado com uma abordagem por cateter mesmo no menor dos bebês prematuros com um duto arterioso patente. No caso de recém-nascidos a termo e de bebês que não têm sintomas, o médico pode tentar esperar que o DAP se feche espontaneamente antes de sugerir tratamento. Se o duto arterioso continuar aberto até o bebê completar 1 ou 2 anos de idade, é extremamente improvável que ele se feche espontaneamente. Nessa época, os médicos costumam recomendar a realização de um procedimento para fechar o DAP para eliminar o risco de endocardite. Na maioria dos casos, o médico fecha o duto arterioso patente por meio da inserção de um pequeno dispositivo ou mola durante um cateterismo cardíaco. Durante esse procedimento, o dispositivo de fechamento está preso na ponta de um tubo fino e comprido (cateter). O cateter é inserido na veia grande na virilha. O cateter é cuidadosamente empurrado através do vaso sanguíneo até alcançar o coração e, depois, é empurrado um pouco mais até que a ponta com o dispositivo esteja situada no duto. Assim que o dispositivo estiver na posição correta, ele é expandido para fechar o duto. Reparo do duto arterioso patente (DAP) Imagem Em algumas ocasiões, os médicos realizam cirurgia para fechar o duto, especialmente quando o duto for maior que o normal. As crianças precisam tomar antibióticos antes de consultas com o dentista e antes de realizarem certas cirurgias (por exemplo, no trato respiratório) durante o período de seis meses após o fechamento do duto. Às vezes, são necessários antibióticos por mais tempo se a cirurgia for incapaz de fechar o duto por completo. Esses antibióticos são utilizados para prevenir uma infecção cardíaca séria denominada endocardite.