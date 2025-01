Children's Hospital of Pittsburgh of the University of Pittsburgh School of Medicine

Na drenagem anômala total de veias pulmonares, as veias pulmonares, os vasos sanguíneos que normalmente transportam sangue oxigenado dos pulmões ao lado esquerdo do coração estão, em vez disso, conectadas ao lado direito do coração. Esse sangue então flui do lado esquerdo do coração através de um orifício na parede que separa as cavidades direita e esquerda do coração.

Crianças com formas mais leves de DATVP podem ter apenas problemas leves de alimentação e de respiração na infância.

Crianças com uma DATVP mais grave podem ter um tom de pele azulado (cianose), falta de ar e fadiga.

Crianças com formas mais graves desse defeito podem desenvolver angústia respiratória grave e cianose logo após o nascimento.

É necessário realizar um ecocardiograma para o diagnóstico.

O defeito é tratado com reparo cirúrgico.

(Consulte também Considerações gerais sobre defeitos cardíacos.)

A drenagem anômala total de veias pulmonares (DATVP) é responsável por 1% a 2% dos defeitos congênitos do coração.

Normalmente, as veias pulmonares retornam o sangue que já absorveu oxigênio nos pulmões ao átrio esquerdo. Esse sangue oxigenado flui do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, de onde é então bombeado para o resto do corpo. (Consulte também Circulação fetal normal.) Em bebês que nasceram com DATVP, as veias pulmonares não se conectam normalmente com o átrio esquerdo e, em vez disso, se conectam com o átrio direito através de uma via anormal. Assim, o átrio direito, que costuma receber apenas sangue desoxigenado do corpo para ser bombeado para dentro dos pulmões, recebe uma mistura de sangue oxigenado e desoxigenado. O retorno de sangue adicional causa um aumento da carga de trabalho e aumento do lado direito do coração. Ainda mais importante é o fato de que o fluxo sanguíneo das veias pulmonares chega ao átrio direito por vários trajetos, passando por cima do coração, embaixo do coração ou ao redor da parede posterior do coração. Esses trajetos podem estar estreitados ou bloqueados, fazendo com que o sangue fique parado nos pulmões e com que a pressão se acumule nos pulmões, o que impede seu funcionamento normal. O sangue apenas flui para o lado esquerdo do coração através de um orifício entre os átrios direito e esquerdo (um forame oval patente ou defeito do septo atrial).

Drenagem anômala total de veias pulmonares

Sintomas de DATVP Os recém-nascidos com grau grave de DATVP têm dificuldade respiratória e tom de pele azulado (cianose). Nas apresentações mais leves, sintomas de insuficiência cardíaca (consulte a figura Tipos de insuficiência cardíaca) podem estar presentes, mas são mais difíceis de serem detectados. Os sintomas de insuficiência cardíaca incluem falta de ar, cor azulada da pele (cianose) e fadiga. O nível de oxigênio é geralmente mais baixo do que o normal, mas alguns bebês podem não apresentar sintomas nem cianose.

Diagnóstico de DATVP Ecocardiograma Os médicos suspeitam do diagnóstico com base nos achados em uma radiografia torácica, um sopro cardíaco ouvido com um estetoscópio ou baixo nível de oxigênio no sangue detectado pela oximetria de pulso. O diagnóstico é confirmado por meio de um ecocardiograma (ultrassonografia do coração). Em algumas ocasiões, pode ser necessário realizar uma ressonância magnética (RM) do coração ou uma angiografia por tomografia computadorizada (TC) para que os médicos consigam ver o defeito com mais nitidez.

Tratamento de DATVP Reparo cirúrgico

Medicação para tratar a insuficiência cardíaca antes da cirurgia Os recém-nascidos com DATVP precisam realizar cirurgia quando ainda muito jovens. Caso exista obstrução grave no trajeto venoso pulmonar, um reparo cirúrgico de emergência é frequentemente necessário. A insuficiência cardíaca deve ser tratada com medicamentos para melhorar a respiração até que a cirurgia possa ser realizada. O reparo cirúrgico consiste em criar uma conexão entre as veias pulmonares e o átrio esquerdo. A via de conexão anormal entre o átrio esquerdo é amarrada. Algumas crianças precisam tomar antibióticos antes de consultas com o dentista e antes de realizarem certas cirurgias (por exemplo, no trato respiratório). Esses antibióticos são utilizados para prevenir uma infecção cardíaca séria denominada endocardite.