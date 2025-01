Defeitos dos septos atriais e ventriculares

Uma vez que os defeitos do septo atrial não costumam causar sintoma nenhum, em geral, as crianças afetadas não precisam de medicação. Se o orifício persistir após os 2 a 3 anos de idade, salvo no caso de o orifício ser minúsculo e não causar alargamento do lado direito do coração, os médicos costumam recomendar um procedimento para fechar o defeito de modo a evitar complicações. Os defeitos do septo atrial que estão localizados no centro da parede entre as cavidades superiores frequentemente podem ser fechados durante um procedimento realizado no laboratório de cateterismo cardíaco. Durante esse procedimento, um tubo fino e comprido (cateter) é inserido na veia grande na virilha e, depois, cuidadosamente empurrado pelo vaso sanguíneo até alcançar o coração. Assim que o cateter se encontre na posição adequada, um dispositivo para fechamento é inserido através do cateter até sair pela ponta do cateter, o que permite a expansão desse dispositivo e, consequentemente, a vedação do orifício.

Correção de defeito do septo atrial Imagem

Os defeitos do septo atrial que são muito grandes ou localizados nas margens do septo atrial em geral precisam ser fechados cirurgicamente com a aplicação de um retalho (“patch”).

Crianças com defeito do septo atrial precisam tomar antibióticos antes de ir ao dentista ou antes de certas cirurgias (como no trato respiratório) por 6 meses após o fechamento do defeito. Esses antibióticos são utilizados para prevenir uma infecção cardíaca séria denominada endocardite. Após 6 meses, as crianças não precisam mais tomar antibióticos antes desses procedimentos.