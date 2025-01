A dentição é o processo de erupção dos dentes através das gengivas.

O primeiro dente de uma criança em geral aparece por volta dos seis meses de idade e o conjunto completo de vinte dentes de leite costuma estar presente por volta dos dois anos e meio de idade.

Antes do nascimento de um dente, a criança pode chorar, ficar inquieta e dormir e comer mal. A criança pode babar, ficar com as gengivas avermelhadas e doloridas e mastigar constantemente objetos ou as grades do berço durante a dentição.

Tabela Épocas de erupção dos dentes de leite Tabela

A dentição não causa febre (temperatura de 38 °C ou superior). As crianças com febre e as que se mostram especialmente manhosas devem ser avaliadas por um médico quanto à presença de infecção, uma vez que esses sintomas não são causados pela dentição.

Você sabia que...

O bebê que estiver passando pela dentição sente algum alívio quando masca objetos duros (por exemplo, bolachas de dentição) ou frios (por exemplo, anéis de dentição firmes, de borracha ou contendo gel). Massagear as gengivas da criança com ou sem gelo também pode ajudar. Se uma criança ficar extremamente incomodada, doses à base do peso de paracetamol ou ibuprofeno em geral são úteis.

Os dispositivos de dentição usados ao redor do pescoço da criança, como colares ou contas de dentição, devem ser evitados porque aumentam o risco de asfixia e estrangulamento.

Géis de dentição não são recomendados porque não são mais eficazes que outras medidas para aliviar a dor, e alguns podem conter uma substância possivelmente nociva denominada benzocaína. A benzocaína pode, em raras ocasiões, causar um quadro grave chamado metemoglobinemia, que afeta a capacidade do sangue de transportar oxigênio.