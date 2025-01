Cuidado inicial do recém-nascido

Recém-nascidos saudáveis (com idade do nascimento até um mês) e bebês (de um mês a um ano de idade) precisam receber muitos tipos de cuidados diferentes para assegurar seu desenvolvimento normal e uma boa saúde que perdure.

Durante o parto, o feto, que está submerso no líquido amniótico e totalmente dependente da placenta para nutrição e oxigênio, faz uma transição importante para um bebê recém-nascido que respira ar e ingere nutrição por via oral. Logo após o nascimento normal do bebê, o médico, a parteira ou a enfermeira gentilmente remove muco e outras substâncias da boca, do nariz e da garganta com um bulbo de aspiração. O recém-nascido é então capaz de respirar e não precisa mais receber oxigênio através do cordão umbilical. Duas pinças são colocadas no cordão umbilical e o cordão umbilical é cortado entre as pinças.

Depois de um parto vaginal, o recém-nascido pode ser colocado cuidadosamente sobre o abdômen da mãe para um contato pele com pele ou enrolado em um cobertor para que a mãe o segure. Depois de um parto por cesariana, se o outro pai ou mãe ou outra pessoa de apoio estiver presente, o recém-nascido pode ser dado a essa pessoa para segurar. A mãe pode ver o recém-nascido e poderá segurar o bebê assim que o parto por cesariana tiver terminado.

Nem todos os partos seguem um padrão comum. Por exemplo, algumas mulheres têm complicações no trabalho de parto e parto. Em alguns casos, o recém-nascido requer alguns atenção especial pela equipe médica depois do nascimento.

Corte do cordão umbilical

O médico ou a parteira examina o recém-nascido à procura de qualquer anomalia óbvia ou de sinais de aflição. Um exame físico completo é realizado posteriormente (em geral, no prazo de 24 horas após o nascimento). O estado geral do recém-nascido é registrado imediatamente após o parto no primeiro minuto e no quinto minuto após o nascimento usando o índice de Apgar. O índice de Apgar é usado para atribuir pontos para frequência cardíaca, esforço para respirar, tônus muscular, reflexos e cor. Uma pontuação total de 7 a 10 é considerada normal; 4 a 6, intermediária e 0 a 3, baixa. Um baixo índice de Apgar é sinal de que o recém-nascido está tendo dificuldades e pode precisar de assistência extra com sua respiração ou circulação sanguínea. O índice de Apgar não prevê nada sobre a saúde do bebê após os primeiros minutos de vida.

Tabela

Assim que o recém-nascido estiver estável, a enfermeira mede a circunferência da cabeça, o peso e o comprimento (consulte também Crescimento físico de bebês e crianças).

É essencial manter o recém-nascido aquecido. Assim que possível, o recém-nascido é envolto em roupas leves (enfaixado) e a cabeça é recoberta para reduzir a perda de calor corporal.

Os pais são incentivados a segurar o recém-nascido imediatamente após o nascimento. Alguns especialistas acreditam que o contato físico precoce com o recém-nascido ajuda no estabelecimento de laços. No entanto, às vezes, um recém-nascido precisa de cuidados médicos ou há outro motivo para o atraso do contato com os pais. Os pais podem criar bons laços com seu recém-nascido mesmo quando as primeiras horas não são passadas juntos.

Normalmente, a mãe e o recém-nascido se recuperam juntos na sala de parto. As mães que vão amamentar colocam o recém-nascido junto ao seio nos primeiros 30 minutos depois do parto. A amamentação estimula a ocitocina, um hormônio que ajuda o útero da mãe a cicatrizar e promove a formação do suprimento de leite. Se um recém-nascido for tratado em um berçário, ele é colocado de costas em um berço pequeno e mantido aquecido.

Após o nascimento, o médico ou enfermeiro realiza alguns testes e administra alguns tratamentos ao recém-nascido para verificar e prevenir certas doenças, incluindo:

São realizados exames preventivos de rotina no recém-nascido.

Uma pequena quantidade de antibiótico, como eritromicina, tetraciclina, nitrato de prata ou, em alguns países, iodopovidona, é colocada nos olhos para prevenir infecções provenientes de micro-organismos nocivos, com os quais o recém-nascido possa tido contato durante o parto.

A vacina contra a hepatite B é uma das vacinações de rotina recomendadas para todas as crianças. Todos os recém-nascidos, infectados ou não com hepatite B, devem receber a primeira dose da vacina contra o vírus da hepatite B antes de receberem alta do hospital.

Como todos os bebês nascem com baixos níveis de vitamina K, uma injeção de vitamina K é aplicada para prevenir sangramento (doença hemorrágica do recém-nascido).

Cerca de seis horas ou mais após o nascimento, dá-se banho nos recém-nascidos. O enfermeiro tenta não remover a substância sebácea esbranquiçada (vérnix caseoso) que reveste a maior parte da pele do recém-nascido, visto que esse material ajuda a proteger contra infecções.