Considerações gerais sobre a alimentação de recém-nascidos e bebês

A quantidade de alimentos consumidos por uma criança varia de um dia para o outro. Essas pequenas variações são comuns e só devem causar preocupação se a criança começar a mostrar sinais de doença ou apresentar alterações no crescimento, sobretudo no percentil de peso (consulte a figura Comprimento e altura).

Normalmente, o recém-nascido perde peso logo depois de nascer, mas aqueles que perderem mais de 5% a 7% do peso do nascimento na primeira semana de vida estão desnutridos e podem apresentar problemas de alimentação. O recém-nascido deve retornar ao peso de nascimento aproximadamente duas semanas depois se eles forem amamentados no seio e em aproximadamente dez dias se eles forem alimentados com fórmula infantil. Depois disso, eles devem ganhar 20 a 30 gramas por dia nos primeiros meses. Em torno dos cinco meses de idade, os bebês geralmente pesam o dobro do seu peso ao nascimento.

Recém-nascidos normais têm reflexos ativos que os ajudam a encontrar o mamilo e se alimentar. Estes são os reflexos de busca e de sucção. No reflexo de busca, quando qualquer um dos lados de sua boca ou lábio é tocado, os recém-nascidos viram a cabeça em direção a esse lado e abrem a boca. Esse reflexo permite que os recém-nascidos encontrem o mamilo. No reflexo de sucção, quando um objeto (por exemplo, uma chupeta) é colocado na boca do recém-nascido, eles começam a sugar imediatamente. Esses reflexos permitem que o recém-nascido comece a amamentar de imediato; portanto, os médicos recomendam colocar o recém-nascido junto à mama da mãe imediatamente após o nascimento. Se isso não for feito, as sessões de alimentação são iniciadas em até quatro horas após o nascimento. A alimentação por meio de fórmula infantil também é uma opção.

A maioria dos bebês engole ar juntamente com leite. Os bebês em geral não conseguem arrotar sozinhos. Por isso, um dos pais precisa ajudar. Os bebês devem ser mantidos de pé, apoiados contra o peito do pai ou da mãe e com a cabeça contra o ombro dele ou dela enquanto recebe palmadinhas nas costas. A combinação das palmadinhas com a pressão exercida contra o ombro em geral leva a um arroto audível, geralmente acompanhado da saída de uma pequena quantidade de leite.

O momento de começar a oferecer alimentos sólidos depende das necessidades do bebê e de ele estar pronto. A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Academia Americana de Pediatria (American Academy of Pediatrics, AAP) recomendam a amamentação exclusiva durante cerca de seis meses, com a introdução de alimentos sólidos depois desse período. Outras organizações sugerem os pais introduzam alimentos sólidos entre 4 e 6 meses de idade enquanto continuam a amamentar ou oferecer mamadeira para o bebê. Os sinais de que um bebê está pronto para alimentos sólidos incluem um bom controle da cabeça e do pescoço, capacidade de sentar-se ereto quando apoiado, interesse em alimentos, abrir a boca quando alimentos são oferecidos em uma colher e engolir alimentos em vez de empurrá-los para fora. A maioria dos bebês começa a mostrar esses sinais até os seis meses de idade. Não se recomenda a introdução de alimentos sólidos antes dos quatro meses de idade.