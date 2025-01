Comportamento de sono de recém-nascidos e bebês

A prática de dormir juntos é quando os pais e o bebê dormem próximos um ao outro para poderem ver, ouvir e/ou tocar um ao outro. A prática de dormir juntos pode incluir:

Compartilhar a cama (o bebê dorme na mesma cama dos pais)

Compartilhar o quarto (o bebê dorme em uma cama separada, mas no mesmo quarto que os pais)

A prática de os pais compartilharem a cama com os bebês é algo comum, mas controverso. Frequentemente existem motivos culturais e pessoais que fazem com que os pais optem por compartilhar a cama, incluindo a conveniência que isso traz para alimentar, a formação de laços afetivos, a crença de que a sua própria vigilância é a única maneira de preservar a segurança do bebê e a crença de que compartilhar a cama permite que eles continuem a vigiar o bebê mesmo quando estão dormindo. Entretanto, a prática de compartilhar a cama foi associada com um aumento do risco de ocorrer SMSI e pode resultar em lesões ou morte, porque os bebês podem ser sufocados, estrangulados ou aprisionados.

A prática de compartilhar o quarto sem compartilhar a cama ainda permite aos pais ficarem fisicamente próximos ao bebê para facilitar a alimentação e a vigilância, é mais seguro que compartilhar a cama ou dormir sozinho (o bebê dorme em um quarto em separado) e está associada a um risco mais baixo de ocorrer SMSI. Por esses motivos, os médicos recomendam compartilhar o quarto sem compartilhar a cama como sendo a maneira preferida de dormir para os pais e bebês nos primeiros meses de vida.