As fezes e a urina dos bebês

Após os primeiros dias de vida, os bebês devem molhar, pelo menos, seis a oito fraldas por dia, mas podem ser mais. A urina varia em cor de quase transparente até amarelo escura.

As fezes também variam muito entre os bebês em termos de frequência, cor e consistência dependendo da natureza do bebê individual e do conteúdo da sua dieta. O número de vezes que os bebês defecam por dia varia de uma vez a cada dois dias a seis a oito vezes por dia. A consistência das fezes varia de dura e consistente a mole e líquida. A cor das fezes varia de amarelo-mostarda a marrom escuro. As fezes dos bebês amamentados no seio tendem a ser mais macias e claras do que as dos bebês alimentados com fórmulas infantis.

As fraldas devem ser trocadas com frequência para manter a pele seca. A pele molhada fica irritada mais facilmente do que a pele seca e mais propensa a desenvolver assaduras. As fraldas modernas superabsorventes contêm uma camada de gel que absorve líquido e o mantém separado da pele. Essas fraldas mantêm a pele mais seca do que fraldas de tecido após quantidades de urina de pequenas a moderadas, mas fraldas de todos os tipos devem ser trocadas quando a pele for exposta a umidade. Bactérias normalmente presentes nas fezes podem decompor a ureia, uma substância na urina, o que resulta em um pH alcalino que irrita a pele. Por isso, as fraldas devem ser verificadas frequentemente e trocadas de imediato, caso haja fezes.

Os talcos para bebês ajudam a manter a pele seca quando o bebê está suando levemente, mas não mantêm a pele seca em caso de urina ou das fezes, portanto, os talcos não são essenciais. Talcos feitos com silicato podem causar problemas nos pulmões se forem inalados pelos bebês; portanto, pais que querem usar talco devem comprar talcos infantis contendo amido.