O desenvolvimento na adolescência

A família é o centro da vida social das crianças. Durante a adolescência, o grupo de colegas começa a substituir a família como o principal foco social da criança. Grupos de colegas adolescentes são com frequência estabelecidos devido a distinções em termos de vestuário, aparência, atitudes, passatempos, interesses e outras características que podem parecer profundas ou triviais para quem está de fora. No início, os grupos de adolescentes são em geral do mesmo sexo, mas normalmente se tornam mistos mais tarde na adolescência. Esses grupos adquirem importância para os adolescentes porque eles validam as escolhas dos adolescentes e os apoiam em situações de estresse.

Os adolescentes que se descobrem sem um grupo de colegas adolescentes podem desenvolver sentimentos intensos de serem diferentes e alienados. Ainda que esses sentimentos em geral não tenham consequências permanentes, eles podem piorar o potencial para comportamentos disfuncionais ou antissociais. No outro extremo, o grupo de colegas pode adquirir importância demais, o que também pode resultar em comportamento antissocial. A participação em gangues é mais comum quando o ambiente em casa e o ambiente social não conseguem contrabalançar as exigências disfuncionais de um grupo de colegas.

Os médicos devem examinar todos os adolescentes em busca de distúrbios de saúde mental, como depressão, transtorno bipolar e ansiedade. A incidência de distúrbios de saúde mental aumenta durante esse estágio da vida, o que pode resultar em ideação e comportamento suicida. Transtornos psicóticos, como esquizofrenia, ainda que raros, com frequência tornam-se evidentes no final da adolescência. Transtornos alimentares, como anorexia nervosa e bulimia nervosa, são relativamente comuns entre meninas, mas também podem ocorrer em meninos. Transtornos alimentares podem ser difíceis de detectar, porque os adolescentes fazem o possível para ocultar os comportamentos e as alterações do peso.

O uso de drogas ilícitas costuma começar na adolescência.

O consumo de álcool é comum e é a substância mais frequentemente usada por adolescentes. A pesquisa “Monitoring the Future Survey on Drug Use” é um estudo de longo prazo sobre o uso de substâncias conduzido pelo Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas dos EUA. Esta pesquisa relatou que, em 2021, nos Estados Unidos, 54% dos alunos do último ano do ensino médio haviam experimentado álcool e 26% haviam consumido álcool no último mês e eram considerados consumidores atuais. Bebedeiras são algo comum e dão origem a problemas de saúde tanto agudos quanto crônicos. Pesquisas mostraram que adolescentes que começam a consumir álcool muito cedo têm maior propensão para desenvolver transtornos relacionados ao uso de álcool quando adultos. Adolescentes que começam a beber aos 13 anos de idade, por exemplo, têm cinco vezes maior probabilidade de desenvolver distúrbios relacionados ao uso de álcool do que os que começam a beber aos 21 anos.

A pesquisa relatou que, em 2021, cerca de 4,1% dos alunos do último ano do ensino médio relataram o uso atual de cigarros (fumaram nos últimos 30 dias), que diminuiu de 28,3% em 1991 e de 5,7% em 2019. Somente cerca de 2% dos alunos do último ano do ensino médio relataram fumar todos os dias.

O uso atual do cigarro eletrônico de nicotina (vaporizador) entre alunos do último ano do ensino médio aumentou muito, de 11% em 2017 para 25,5% em 2019. De acordo com a pesquisa, em 2021, o uso de cigarros eletrônicos diminuiu para 19,6% e cerca de 40,5% dos alunos do último ano do ensino médio experimentaram cigarros eletrônicos (nicotina e outras substâncias), o que é uma redução de 45,6% em 2019.

A pesquisa relatou que, em 2021, 19,5% dos alunos do último ano do ensino médio eram consumidores atuais de cannabis (maconha), o que é uma redução de 22,3% em 2019. Cerca de 38,6% dos alunos do último ano do ensino médio relataram ter usado cannabis uma ou mais vezes em suas vidas.

O uso de outras drogas ilícitas é muito menos comum, embora o uso indevido de medicamentos prescritos, incluindo medicamentos para a dor e estimulantes, seja também um problema significativo.

Os pais podem ter uma forte influência positiva sobre seus filhos dando um bom exemplo (bebendo álcool com moderação e evitando o consumo de drogas ilícitas, por exemplo), compartilhando seus valores e definindo expectativas no que se refere a evitar drogas ilícitas. Os pais também devem ensinar seus filhos que medicamentos vendidos com prescrição médica devem ser usados somente quando prescritos por um profissional de saúde. Todos os adolescentes devem ser triados quanto ao uso de drogas ilícitas de maneira confidencial. Aconselhamento apropriado deve ser oferecido como parte das consultas médicas de rotina, uma vez que foi demonstrado que até mesmo intervenções muito breves por médicos e profissionais de saúde diminuem o uso de substâncias por adolescentes.