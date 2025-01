Desenvolvimento infantil

O intelecto de uma pessoa é a capacidade de compreender, pensar e raciocinar. Para que o intelecto se desenvolva, as crianças precisam receber nutrição apropriada no estágio de bebê e na primeira infância. Ler para as crianças a partir de uma idade precoce, proporcionar experiências intelectualmente estimulantes e fornecer relacionamentos afetuosos e proporcionadores de apoio, por exemplo, tem impacto significativo sobre o crescimento e o desenvolvimento intelectual delas.

Aos dois anos de idade, a maioria das crianças entende o conceito amplo de tempo. Muitas crianças com dois e três anos de idade acreditam que tudo que aconteceu no passado aconteceu “ontem”, e que tudo que acontecerá no futuro acontecerá “amanhã”. Uma criança com essa idade tem a imaginação viva, mas tem problemas em diferenciar entre fantasia e realidade. Com quatro anos, a maioria das crianças tem uma compreensão mais complexa do tempo. Elas percebem que o dia está dividido em manhã, tarde e noite. Elas podem até mesmo perceber a mudança das estações.

Entre os 18 meses e os cinco anos de idade, o vocabulário da criança aumenta rapidamente, indo de aproximadamente 50 palavras para diversos milhares de palavras. As crianças podem começar a nomear e a fazer perguntas ativamente sobre objetos e acontecimentos. Por volta dos dois anos de idade, elas começam a juntar duas palavras em frases curtas e progridem para frases simples por volta dos três anos. A pronúncia melhora, com a fala sendo parcialmente compreensível para um estranho por volta dos dois anos e completamente compreensível por volta dos quatro anos. Uma criança de quatro anos consegue contar histórias simples e participar de conversas com adultos ou outras crianças.

Mesmo antes dos 18 meses de idade, as crianças podem ouvir e compreender uma história que lhes seja lida. Por volta dos cinco anos, as crianças são capazes de recitar o alfabeto e reconhecer palavras simples escritas. Todas essas aptidões são fundamentais para se aprender a ler palavras, frases e orações simples. Dependendo da exposição a livros e de capacidades naturais, a maioria das crianças começa a ler por volta dos seis ou sete anos.

Por volta dos sete anos de idade, a capacidade intelectual da criança se torna mais complexa. Nessa altura, a criança se torna cada vez mais capaz de centrar a sua atenção em mais do que um aspecto de um acontecimento ou de uma situação ao mesmo tempo. Crianças em idade escolar, por exemplo, podem entender que um recipiente alto e fino pode conter a mesma quantidade de água que um pequeno e largo. Elas podem entender que os medicamentos podem ter sabor desagradável, mas que podem fazê-las se sentir melhor; ou que sua mãe pode ficar zangada com elas, mas continua a amá-las. As crianças têm cada vez mais capacidade de entender o ponto de vista de outra pessoa, aprendendo assim o essencial para participar de atividades com alternância de atividade, como jogos e conversas. Além disso, crianças em idade escolar são capazes de seguir as regras de jogos. Crianças dessa idade também são crescentemente capazes de raciocinar usando seus poderes de observação e múltiplos pontos de vista.