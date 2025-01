O estado das crianças após o tratamento geralmente depende de elas terem sido categorizadas como tendo um tumor de médio ou alto risco.

Em crianças com mais de 3 anos de idade, as chances de sobrevida sem câncer por cinco anos ficam em torno de 80% se o tumor for de médio risco e entre 60% e 70% se for de alto risco.

No caso de crianças com três anos ou menos, o resultado é mais difícil de prever, mas a sobrevida geral é baixa. Em aproximadamente 40% dessas crianças, houve disseminação do tumor na época do diagnóstico. Além disso, a radioterapia é normalmente adiada ou não é feita nessa faixa etária para evitar efeitos colaterais que afetam o cérebro em desenvolvimento. As crianças que sobrevivem correm o risco de apresentar déficits mentais graves de longo prazo. Por exemplo, existe uma probabilidade maior de o desenvolvimento intelectual ser afetado e elas podem ter dificuldade em aprender, lembrar e tomar decisões.

Certos tipos de meduloblastomas têm um prognóstico muito bom, com sobrevida global de 90% a 100%.