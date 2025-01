A síndrome PFAPA (febre periódica com estomatite aftosa, faringite e adenite) causa episódios recorrentes de febre que duram de três a seis dias, aftas (estomatite), dor de garganta (faringite) e linfonodos inchados (adenite).

A síndrome PFAPA (febre periódica com estomatite aftosa, faringite e adenite) é a síndrome de febre periódica mais comum em crianças. Ainda que ela provavelmente não tenha uma causa genética, a síndrome PFAPA é em geral agrupada com as síndromes de febre hereditárias.

A síndrome PFAPA normalmente começa entre os dois e os cinco anos de idade e tende a ser mais comum entre os meninos. Ela também foi reconhecida em adultos.

Cerca de uma vez por mês, as crianças apresentam febre que, normalmente, dura de três a seis dias. A síndrome PFAPA causa fadiga, calafrios e, ocasionalmente, dor abdominal e dor de cabeça, assim como febre, dor de garganta, úlceras orais e inchaço dos linfonodos.

As crianças se apresentam saudáveis entre os episódios e o crescimento é normal.

O médico em geral baseia o diagnóstico da síndrome PFAPA nos sintomas e no padrão no qual eles ocorrem. Exames de sangue (como proteína C-reativa e velocidade de hemossedimentação, às vezes chamadas de marcadores inflamatórios) podem ser feitos para medir a inflamação.

Análise laboratorial Velocidade de hemossedimentação (VHS)