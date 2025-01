Considerações gerais sobre síndromes de febre periódica hereditárias

Síndromes periódicas associadas à criopirina hereditárias (criopirinopatias): essas síndromes incluem a síndrome autoinflamatória familiar associada ao frio (do inglês “familial cold autoinflammatory syndrome”, FCAS), a síndrome de Muckle-Wells (SMW) e a doença inflamatória multissistêmica de início neonatal (do inglês “neonatal-onset multisystem autoinflammatory disease”, NOMID). Episódios de febre, erupções cutâneas e dores articulares são periodicamente desencadeados por temperaturas baixas. Os medicamentos anacinra, rilonacept ou canaquinumabe, que modificam o funcionamento do sistema imunológico, podem ajudar.

Síndrome periódica associada ao receptor do fator de necrose tumoral (do inglês “Tumor Necrosis Factor Receptor-Associated Periodic Syndrome”, TRAPS): essa síndrome causa crises periódicas de dores musculares e inchaço nos braços e nas pernas, dores abdominais, dores articulares e erupções cutâneas, além de febre. AINEs são às vezes usados para crises leves. No entanto, as pessoas geralmente precisam de prednisona, um corticosteroide, para as crises típicas. Anacinra ou canaquinumabe pode ser administrado para prevenir crises.