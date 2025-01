A artrite idiopática juvenil (AIJ) causa sintomas nas articulações e, às vezes, nos olhos, na pele ou em todos eles.

Sintomas articulares ocorrem com qualquer forma de AIJ. As articulações podem se apresentar enrijecidas quando a criança acorda. As articulações com frequência incham e ficam quentes. Posteriormente, as articulações podem ficar doloridas, mas a dor pode ser mais leve que o esperado para o grau de inchaço. A dor pode piorar ao se mexer a articulação. É possível que a criança relute em andar ou manca quando anda. A dor articular persiste por anos se não for tratada. Contudo, algumas crianças não apresentam nenhuma dor.

A entesite pode causar sensibilidade na pelve, no osso do quadril, na coluna, na patela, na canela (logo abaixo do joelho), no tendão de Aquiles e na sola do pé.

A inflamação ocular pode ocorrer em qualquer forma de AIJ, mas é mais comum na AIJ oligoarticular e muito rara na AIJ positiva para o fator reumatoide e na AIJ sistêmica. A inflamação normalmente envolve a íris (iridociclite). A iridociclite na AIJ normalmente não causa sintomas (não há dor ou vermelhidão), mas às vezes causa turvamento da visão ou faz as pupilas ficarem irregulares. Contudo, a iridociclite não tratada pode levar à formação de tecido cicatricial, catarata, glaucoma e à perda permanente da visão. Em casos raros, crianças com artrite relacionada à entesite apresentam vermelhidão e dor ocular e sensibilidade à luz.

Anomalias da pele ocorrem principalmente na AIJ psoriática e na AIJ sistêmica. A criança com AIJ psoriática pode apresentar placas espessas semelhantes à da psoríase na pele, inchaço nos dedos e artelhos e depressões nas unhas. Às vezes, a criança com AIJ sistêmica apresenta uma erupção cutânea de curto prazo composta por placas chatas de cor salmão ou rosa com centros claros, principalmente no tronco e na parte superior das pernas e braços. A erupção cutânea permanece por diversas horas (frequentemente à noite, com febre) e nem sempre aparece no mesmo lugar.

A AIJ sistêmica causa febre e inflamação em outros lugares além das articulações. A criança com AIJ sistêmica costuma apresentar febre alta e erupção cutânea que frequentemente surge antes da dor e do inchaço articular. A febre vem e vai em geral durante pelo menos duas semanas. A temperatura se apresenta mais elevada geralmente à tarde ou à noite (frequentemente 39 ºC ou mais) e volta logo em seguida à normalidade. A criança com febre pode sentir cansaço e irritação. O fígado, o baço e os gânglios linfáticos podem aumentar de tamanho. Às vezes, se desenvolve inflamação nas membranas que circundam o coração (pericardite) ou nas membranas que circundam os pulmões (pleurite) ou dentro dos pulmões, causando dor no peito. Essa inflamação pode fazer com que fluídos se acumulem ao redor do coração, dos pulmões ou outros órgãos.