A síndrome XYY é uma anomalia de cromossomo sexual na qual os meninos nascem com dois cromossomos Y e um cromossomo X (XYY).

Cromossomos são estruturas dentro das células que contêm DNA e muitos genes. Os genes contêm instruções que definem como deve ser a aparência e o funcionamento do corpo.

Os cromossomos sexuais determinam se o feto será masculino ou feminino. Um par de cromossomos X e Y (XY) determina o sexo masculino e um par de cromossomos X e X (XX) determina o sexo feminino.

Cerca de um em cada 1.000 meninos nasce com a síndrome XYY.

Meninos com síndrome XYY tendem a ser altos e ter dificuldades com a linguagem. O quociente de inteligência (QI) tende a ser levemente inferior em relação ao de outros familiares. Podem ocorrer dificuldades de aprendizagem, transtorno do déficit de atenção/hiperatividade e distúrbios comportamentais menos significativos.

Acreditava-se que a síndrome XYY causava comportamento agressivo ou criminal violento, mas essa teoria foi desmentida.