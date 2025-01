Os sintomas da síndrome de Cri-du-Chat costumam incluir um choro agudo característico, parecido com o miado de um gato. Esse choro pode ser ouvido imediatamente após o nascimento, dura várias semanas e, depois, desaparece. No entanto, nem todos os recém-nascidos afetados apresentam esse choro distinto.

Um bebê com essa síndrome pode ter baixo peso de nascimento e uma cabeça pequena com muitas características anormais, incluindo rosto redondo, mandíbula pequena, nariz largo, olhos amplamente separados, vesguice (estrabismo) e orelhas com formato anormal e com implantação baixa. O bebê com frequência parece debilitado. União de dedos das mãos e pés (sindactilia) e defeitos cardíacos são comuns.

Limitações significativas ao desenvolvimento mental e físico estão presentes.

Muitas crianças com a síndrome do miado do gato sobrevivem até a idade adulta, mas elas costumam ter incapacidades significativas.