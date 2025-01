Vaginose bacteriana (VB)

Avaliação médica

Análise de uma amostra do corrimento e/ou do líquido do colo do útero

Se a menina ou a mulher tiver um corrimento vaginal que seja incomum ou dure mais de alguns dias, ela deve consultar um médico.

O médico suspeita que a mulher está com vaginose bacteriana com base nos sintomas, tais como a presença de corrimento vaginal de cor acinzentada ou verde-amarelada que tem odor fétido. Depois disso, ele faz perguntas sobre o corrimento e outras doenças possíveis (por exemplo, infecções sexualmente transmissíveis).

Os médicos fazem um exame pélvico para confirmar o diagnóstico. Ao examinar a vagina, o médico coleta uma amostra do corrimento com um cotonete. A amostra é examinada por microscopia. Munido das informações geradas por esse exame, o médico geralmente consegue identificar a causa dos sintomas. Se os resultados forem inconclusivos, outros exames podem ser feitos usando as amostras coletadas durante o exame pélvico.

Normalmente, o médico também usa um cotonete para coletar uma amostra de líquido do colo do útero (a parte inferior do útero que se abre para a vagina). Essa amostra será analisada quanto à presença de infecções sexualmente transmissíveis.

Para determinar se existem outras infecções na pelve, o médico verifica o útero e os ovários, inserindo os dedos indicador e médio utilizando luva dentro da vagina e pressionando do lado de fora da parte inferior do abdômen com a outra mão. Caso essa manobra cause dor significativa ou se houver febre, é possível que outras infecções estejam presentes.