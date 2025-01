O trabalho de parto que progride muito lentamente pode envolver a dilatação cervical lenta ou o movimento lento do feto através do canal vaginal (trabalho de parto prolongado) ou uma pausa completa na progressão do trabalho de parto (trabalho de parto interrompido).

Causas de uma progressão excessivamente lenta do trabalho de parto incluem as seguintes:

O feto é muito grande e não há espaço para ele se mover através do canal vaginal (pelve e vagina)

O feto está em uma posição anormal

O canal vaginal é muito pequeno

As contrações do útero são muito fracas ou não ocorrem com uma frequência suficiente para continuar a mover o feto

Ocasionalmente, contrações que são muito intensas ou ocorrem com muita frequência

O médico estima o tamanho do feto e do canal vaginal e verifica a posição do feto. Também verificam a força e a frequência das contrações. Esses fatores determinam o tratamento.

Se o canal vaginal for grande o suficiente para o feto, mas o trabalho de parto não estiver progredindo, a mulher recebe ocitocina por via intravenosa para estimular contrações mais fortes do útero. Se não houver sucesso com a ocitocina, pode ser necessário um parto por cesariana. Se o bebê já estiver na posição de parto, um extrator a vácuo ou fórceps pode ser utilizado.

Um parto por cesariana é realizado se o feto for muito grande ou se o canal vaginal for muito pequeno para permitir a expulsão do feto através do canal vaginal.