O trabalho de parto geralmente começa com

Contrações na parte inferior do abdômen a intervalos regulares

Às vezes, dor nas costas

Uma mulher que tenha tido partos rápidos em gestações anteriores deve notificar o médico assim que acreditar que irá entrar em trabalho de parto. Quando as contrações na parte inferior do abdômen começam, elas podem ser leves, irregulares e distanciadas. Podem ser semelhantes a cólicas menstruais. Conforme o tempo passa, as contrações uterinas ficam mais longas, mais intensas e mais frequentes. Contrações e dor nas costas podem ser precedidas ou vir acompanhadas por outros sinais do parto, tais como:

Perda do tampão: A saída de uma pequena quantidade de secreção formada por sangue misturado com muco (“tampão mucoso”) da vagina geralmente é um dos primeiros sinais indicando que o trabalho de parto está prestes a começar. No entanto, a presença de sangue também pode ocorrer em decorrência de relação sexual. A perda do tampão pode ocorrer até 72 horas antes do início das contrações. A gestante deve entrar em contato com o profissional de saúde se ocorrer algum sangramento vaginal, pois pode ser necessária uma avaliação no consultório médico ou no hospital.

Ruptura das membranas: Normalmente, as membranas cheias de líquido que envolvem o feto (saco amniótico) se rompem durante o trabalho de parto e o líquido amniótico sai pela vagina. Esse episódio é normalmente denominado “ruptura da bolsa”. Em algumas ocasiões, ocorre a ruptura prematura das membranas antes do início do trabalho de parto. A ruptura das membranas antes do início do trabalho de parto é denominada ruptura prematura das membranas. Algumas mulheres sentem um líquido jorrar da vagina, seguindo por um vazamento lento e contínuo. Às vezes, é difícil saber se o líquido que vaza é líquido amniótico, urina ou secreção vaginal.

Se as membranas se romperem, a mulher deve entrar em contato com o médico ou a parteira imediatamente. Aproximadamente 80% a 90% das mulheres cujas membranas se rompem na data estimada do parto ou próximo a ela, entram em trabalho de parto espontaneamente dentro de 24 horas. Se o trabalho de parto não tiver iniciado após várias horas e o bebê estiver a termo, as mulheres costumam ser internadas no hospital e o trabalho de parto é iniciado (induzido) artificialmente para reduzir o risco de infecção. Após a ruptura das membranas, as bactérias da vagina podem entrar no útero com mais facilidade e provocar uma infecção na mulher, no feto ou em ambos.

Depois que uma mulher com a ruptura prematura das membranas é internada na maternidade, ela recebe ocitocina (que provoca contrações uterinas) ou um medicamento similar como, por exemplo, uma prostaglandina, para induzir o trabalho de parto. Contudo, se as membranas se romperem mais de seis semanas antes da data prevista do parto (prematuramente, ou antes da 34ª semana), o médico não costuma induzir o trabalho de parto até o feto estar mais maduro.