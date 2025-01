O parto por cesariana é o parto cirúrgico do bebê realizado através de uma incisão feita no abdômen e no útero da mãe.

Nos Estados Unidos, mais de 30% dos partos são por cesariana.

O médico realiza o parto por cesariana quando acredita que é mais seguro que o parto normal para a mulher, o bebê ou ambos, como, por exemplo, nas seguintes situações:

O trabalho de parto está progredindo muito lentamente

O feto está em uma posição anormal como, por exemplo, em apresentação pélvica (nádegas primeiro)

A frequência cardíaca do feto está alterada, indicando sofrimento fetal

O sangramento vaginal é excessivo, o que pode sugerir que a placenta está se separando do útero precocemente (ruptura prematura da placenta)

A placenta está cobrindo o colo do útero (um quadro clínico denominado placenta prévia)

A mulher já tiver tido um ou mais partos por cesariana anteriores (em geral)

Antigamente, depois de uma mulher realizar uma cesariana, os médicos recomendavam parto por cesariana para todas as gestações seguintes. A preocupação era que a cicatriz da incisão no útero pudesse se abrir (ruptura uterina) durante o trabalho de parto. Porém, os médicos agora percebem que o risco de ruptura é baixo após um parto por cesariana se a incisão for horizontal e tiver sido feita na parte inferior do útero. Assim, se a mulher tiver tido apenas um parto por cesariana anterior e uma incisão horizontal tiver sido feita na parte inferior do útero, ela pode optar por realizar um parto normal, um procedimento denominado tentativa de parto após cesárea (TPAC). Porém, depois de uma mulher realizar mais de uma cesariana, a maioria dos médicos recomenda fazer parto por cesariana em todas as gestações seguintes. A mulher deve discutir os riscos com o médico antes de decidir se irá tentar uma TPAC. Muitas instituições de saúde utilizam listas de verificação para garantir que a mulher e o bebê são bons candidatos para realizar uma TPAC segura e bem‑sucedida.

Se a mulher escolher parto normal depois de já ter tido um parto por cesariana, ela deve planejar ter o bebê em um local equipado para rapidamente realizar uma cesariana, uma vez que

o parto normal é bem-sucedido em apenas 60% a 80% das mulheres que realizaram um parto por cesariana anterior no qual foi feita uma incisão horizontal baixa.

Há um risco muito pequeno de ruptura do útero.

Um obstetra, um anestesista, enfermeiros e, às vezes, um pediatra participam do parto por cesariana. O uso de anestésicos, medicamentos administrados por via intravenosa, antibióticos e transfusões de sangue ajuda a tornar o parto por cesariana um procedimento seguro.

Para uma cesariana, é feita uma incisão na parte superior ou na parte inferior do útero.

Incisão inferior: Esse tipo de incisão é mais comum. A parte inferior do útero é muito fina e tem menos vasos sanguíneos, fazendo com que a perda de sangue seja menor. Além disso, a lesão cicatriza de forma mais resistente, de modo que não há possibilidade de se abrir nos partos posteriores. Uma incisão inferior costuma ser horizontal. Uma incisão vertical é feita apenas se houver determinados riscos, como anomalias na placenta ou no tamanho ou na posição do feto.

Incisão superior (clássica): Em geral, essa incisão é usada quando a placenta cobre o colo do útero (uma complicação denominada placenta prévia), quando o feto está na posição horizontal em relação ao canal vaginal, quando o feto é prematuro ou quando o feto tem um defeito congênito.

A mulher é incentivada a caminhar logo após um parto por cesariana para reduzir o risco de formação de coágulos sanguíneos nas pernas ou na pelve que depois podem se deslocar para os pulmões e obstruir as artérias pulmonares (embolia pulmonar).

Os partos por cesariana são mais dolorosos na fase posterior, exigem uma internação mais prolongada no hospital, com um tempo de recuperação mais longo que o parto normal.