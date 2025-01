Monitoramento da frequência cardíaca fetal durante o trabalho de parto e o parto

A frequência cardíaca do feto pode ser monitorada das seguintes maneiras:

Externamente: Um fetoscópio (um tipo de estetoscópio) ou um aparelho de ultrassom portátil (que transmite e recebe ondas sonoras) pode ser colocado no abdômen da mulher para monitorar a frequência cardíaca fetal em intervalos regulares. Outro tipo de aparelho de ultrassom pode ser colocado no abdômen da mulher para monitorar a frequência cardíaca de maneira contínua. Aparelhos que fazem monitoramento contínuo (um processo denominado monitoramento fetal eletrônico) normalmente também têm um sensor que consegue detectar e acompanhar contrações.

Internamente: Um eletrodo (um pequeno sensor preso a um cabo) é inserido pela vagina da mulher e conectado à cabeça do feto. A abordagem interna deve ser utilizada quando existir um risco de haver problemas durante o parto ou quando os sinais detectados pelo aparelho externo não puderem ser registrados. Essa abordagem pode ser usada apenas após ter ocorrido a ruptura das membranas dentro das quais o feto fica (um evento que costuma ser chamado de “ruptura da bolsa”).

Quando o monitoramento fetal eletrônico contínuo começa durante o trabalho de parto, muitas vezes é realizada uma cardiotocografia fetal. A cardiotocografia fetal avalia a frequência cardíaca fetal durante 20 a 40 minutos para verificar quanto à presença de padrões específicos. A cardiotocografia será considerada reativa (normal) ou não reativa (atípica ou indeterminada). Se o resultado não for normal, será feita uma avaliação mais detalhada do bem-estar do feto, tal como um perfil biofísico.

No perfil biofísico, é usado um ultrassom para gerar imagens do feto em tempo real, e o feto é observado por até 30 minutos. O médico avalia a frequência cardíaca, a quantidade de líquido amniótico, a respiração e os movimentos fetais e atribui uma pontuação entre zero e 10.

Com base no resultado desses exames, é possível que o médico permita que o trabalho de parto continue ou talvez ele realize um parto por cesariana.